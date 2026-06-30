Morgan Stanley küresel petrol arzı fazlası uyarısında bulundu

Morgan Stanley, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının beklenenden daha hızlı iyileşmesi, güçlü ABD arzı ve zayıf Çin talebi nedeniyle küresel petrol fiyat tahminlerini son iki hafta içinde ikinci kez aşağı yönlü revize etti.

Martijn Rats liderliğindeki analistler, fiziksel işlemler için küresel bir gösterge olan Dated Brent'in üçüncü ve dördüncü çeyrekte ortalama 75 dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı. Bu beklenti, önceki tahminlere kıyasla üçüncü çeyrek için 15 dolar, dördüncü çeyrek için ise 5 dolarlık bir düşüşe işaret ediyor. Banka, önümüzdeki yılın dört çeyreğine yönelik tahminlerini de aşağı çekerken, Dated Brent fiyatının 2027 yılı sonunda 70 dolar seviyesine gerileyeceğini öngörüyor.

Analistler, Boğaz'ın beklenenden daha hızlı yeniden açıldığını, ancak yüksek ABD ihracatı ve düşük Çin ithalatının oluşturduğu ikili baskının devam ettiğini belirtti. Piyasa dikkatini 2027 yılına çevirirken, durumun tekrar bir arz fazlası dönemine dönüldüğünü gösterdiği vurgulandı.