Morgan Stanley: LNG fiyatları üç yılın zirvesine çıkabilir

Morgan Stanley, Asya'da sıcak hava koşulları ve Avrupa'da stok yenileme ihtiyacının talebi artırmasıyla sıvılaştırılmış doğal gaz fiyatlarının üç yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine çıkabileceğini bildirdi.

Bankanın analistleri Devin McDermott ve Martijn Rats'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından hazırlanan rapora göre, Asya gösterge LNG fiyatının üçüncü ve dördüncü çeyreklerde milyon İngiliz ısı birimi başına 25 dolara yükselmesi bekleniyor.

Bu tahmin, vadeli fiyat eğrisine göre yüzde 30'un üzerinde yukarı potansiyele işaret ediyor. Söz konusu seviye en son, Avrupa ülkelerinin Rus boru hattı gazını telafi etmeye çalışmasıyla küresel fiyatların yükseldiği 2023'ün başında görülmüştü.

Morgan Stanley, Orta Doğu'daki çatışmaya kısa vadede çözüm bulunsa bile fiyatlarda yükseliş bekliyor.

Tüketim artmaya başladı

Rapora göre, Hindistan ve Çin dahil olmak üzere önemli piyasalarda tüketim artmaya başladı. Avrupa'da ise kış öncesi stokların yenilenmesi için zaman hızla daralıyor.

Analistler, mart ve nisan aylarında küresel ithalattaki sert düşüşlerin kaybedilen arzın önemli bölümünü dengelediğini belirtti. Ancak depoları yeniden doldurma ihtiyacının artması ve yaz sıcaklarının başlamasıyla talebin toparlanmaya başladığı ifade edildi.

Morgan Stanley'e göre Basra Körfezi kaynaklı arz kaybının büyük bölümü, diğer bölgelerdeki tesislerin yüksek kapasiteyle çalışması ve Kuzey Amerika'da yeni kapasitenin devreye girmesiyle telafi edildi. Bu nedenle mayıs ayında küresel arz, geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca 1 milyon ton düşük kaldı.

Banka, Asya'da haziran ve temmuz ayları için hava tahminlerinin sınırlı ölçüde daha sıcak koşullara işaret ettiğini ve bunun tüketimi desteklemeyi sürdürebileceğini belirtti.