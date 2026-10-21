Morgan Stanley’den akaryakıt uyarısı: Arz sıkıntısı 2027’ye uzayabilir

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Morgan Stanley, savaş kaynaklı arz kesintilerinin azalmasına rağmen küresel petrol ürünleri piyasasındaki arz sıkışıklığının 2027 yılının ortalarına kadar sürebileceğini tahmin etti. Banka, rafinerilerde yapılması planlanan kapsamlı bakım çalışmalarının üretimi sınırlayarak küresel arz üzerindeki baskıyı artırabileceğine dikkat çekti.

Martijn Rats ve Charlotte Firkins’in de aralarında bulunduğu analistler, gelecek yılın ikinci çeyreğine kadar planlanan rafineri duruşlarının günlük 3,4 milyon varil artacağını belirtti. Bu miktarın normal seviyenin 2,5 katına ulaştığı ve Orta Doğu ile Rusya’daki mevcut rafineri üretim kesintilerini aştığı kaydedildi.

Küresel yakıt arzındaki sıkışıklık 2027’ye uzayabilir

Orta Doğu’da yaklaşık sekiz aydır devam eden savaş ve Rusya ile Ukrayna’nın birbirlerinin enerji altyapılarına yönelik saldırıları, küresel yakıt arzını baskılıyor. Özellikle taşımacılık, ısınma ve sanayi için kritik öneme sahip dizelde ihracatın azalması, fiyat artışlarının ham petrole kıyasla daha sert olmasına yol açtı.

Rafineriler, yüksek kârlılığı korumak için planlı bakım çalışmalarını ileri tarihlere ertelemişti. Ancak Morgan Stanley analistleri, bu ertelemelerin kalıcı olamayacağını belirtti. Analistlerin değerlendirmesine göre, 2027’nin ikinci çeyreğinde bakım nedeniyle yaşanacak üretim kesintileri yüksek seviyelerde kalacak ve rafineri üretiminde kayda değer bir artış görülmeyecek.