Motorine indirim geliyor iddiası! Tarihi belli oldu
Motorine 1 TL civarında indirim yapılması bekleniyor. İndirimin Çarşamba günü itibarıyla geçerli olacağı öne sürüldü.
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Motorin fiyatlarına indirim yapılacağına dair bir gelişme yaşandı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Finans uzmanı İris Cibre, motorine 1 TL civarında bir indirimin Çarşamba gününden itibaren geçerli olabileceğini duyurdu.
Motorin kullanıcıları indirimi merakla bekliyor
Açıklamada, indirimin kesin olup olmadığı netleşmezken, motorin kullanıcıları bu haberi yakından takip ediyor.
Motorin fiyatları son dönemde dalgalanmalar yaşarken yakın zamanda yapılacak resmi açıklamalarla indirimin detayları da netleşecek.
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