MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi 5 Ekim'de Somali’ye hareket edecek

Mehmet KAYA

ANKARA – Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) Enerji Stratejileri Konferansı Ankara’da yapıldı. Konferansın açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da katıldı.

Oruçreis Somali’ye gidiyor

Türkiye ile Somali arasında yapılan anlaşmayla, Somali açıklarında Türkiye’ye arama ruhsatı verilmişti. Bakan Bayraktar konuşmasında, MTA’nın Oruç reis Sismik Araştırma Gemisinin, araştırma için 5 Ekim günü İstanbul’dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılmasının planlandığı bir törenle uğurlanacağını açıkladı.

Yeni YEKA ilan edilecek, 2035 erimli yeni strateji açıklanacak

Bakan Bayraktar, enerjide kısa ve uzun vadede yaklaşımların belli olduğunu belirterek, dikey tarafta arz güvenliği, dışa bağımlılığın azaltılması ve Yeşil Dönüşüm-2053 Karbon Sıfır Hedefi olmak üzere üç odak noktası bulunduğunu, yatay eksende ise bunlarla kesişecek şekilde, tasarruf, yenilenebilir enerji, yerli enerji endüstrisi, sayısallaşmanın bulunduğu bir gündem oluşturduklarını açıkladı.

Türkiye’nin enerji talebinin artacağını, hızlı elektrikleşme nedeniyle elektrik talebinin daha hızlı yükselebileceğini kaydeden Bayraktar, en düşük ihtimale göre 2035’teki Türkiye elektrik talebinin yıllık 510 TW/h (teravatsaat) ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti.

Özel sektöre çağrı: Yatırımı yapın

Türkiye’nin enerjide halen yüzde 66-67 oranında dış kaynağa bağlı olduğunu hatırlatan Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji yatırımlarının bu aşamada öne çıktığını vurgulayarak, Türkiye’nin rügar ve güneşte kurulu gücünün 30 bin MW’a ulaştığını, hali hazırda lisanslı, lisanssız, depolamalı gibi alanlarda toplam 80 bin MW üretim için kapasite tahsis edildiğini hatırlattı. Bunlardan 30 bin MW kurulu gücün sanayici ve turizmci gibi işletmelerin kendi ihtiyacı için lisanssız statüde, 33 bin MW kısmının depolamalı enerji, yaklaşık 10 bin MW üzerindeki kısmın da lisanslı üretim için tahsis edildiğini kaydetti.

Bakan Bayraktar, özel sektörden bu tahsisleri yatırıma çevirmesini beklediklerini vurgulayarak, “Bu 80 bin megavatı biz eğer önümüzdeki beş yılda, altı, yedi yılda yani kendilerine verdiğimiz belli süreler içerisinde gerçekleştirdiğimizde Türkiye aslında her yıl neredeyse 8 ila 10 bin megavatlık bir yenilenebilir gücü devreye alabilecek. Yani Avrupa'da bir ülkeninki kadar kurulu gücü biz bir senede sadece yapabilecek hale geliyoruz. Dolayısıyla burada yatırımcılara, finansal kuruluşlara büyük bir rol düşüyor. Elbette ki bize de düşen bir rol var. Yatırımcıların karşılaştığı farklı idarelerden, kamu idarelerinden ve yerel idarelerden bekledikleri izinlerde de bir iyileştirme sürecine girmemiz lazım” dedi.

İzin süreçlerine yönelik taslak bu yıl içinde TBMM’ye sunulma hazırlığında

Bakan Bayraktar, yatırımın hızlandırılmasını isterken, idarenin de izin süreçlerini kolaylaştırması gerektiğini belirterek, halen 4 yıla kadar uzayan süreçlerin 2 yıla kadar indirilmesinin hedeflendiği bir yasal düzenleme hazırladıklarını ve bu yıl içinde TBMM’ye sunulacağını kaydetti. Bakan Bayraktar, “bunu yapınca en önemli bahane ortadan kalkmış olacak” dedi.

Yeni YEKA, yeni Strateji, yerli endüstri

Bakan Bayraktar, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) alanında yeni bir çağrıya hazırlandıklarını belirterek, yerli kaynaklara dayalı enerji üretimi açısından YEKA sisteminin önemli bir katkı sağladığnın altını çizdi. Bu alanda endüstrinin de yerlileşmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Bayraktar, 2053 net sıfır karbon hedefini de içeren, saydığı dikey ve yatay alanlardaki odaklara uygun yeni bir 2035 stratejisi hazırlığı içinde olduklarını ve yakın zamanda ilan edeceklerini kaydetti.

Nükleer enerji yatırımı devam etmeli, doğalgaz çevrim santrallerine ihtiyaç devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin 20 bin MW kurulu güçte Akkuyu, Sinop ve Trakya’da büyük nükleer santral kurması projesinin yürürlükte olduğunu hatırlattığı konuşmasında, bunlara ilave olarak küçük boyutlu farklı yerlerde modüler nükleer reaktörlere de ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Bakan Bayraktar ayrıca, toplam tüketimin yüzde 20’si oranında doğalgaz çevrim santraline de ihtiyacın süreceğini belirterek, gelecekte bu türden santral yatırımları da gerekeceğini belirtti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da sektörde lisansların verilmesine yönelik çeşitli eleştirilerin dillendirildiğini ancak EPDK’nın arz güvenliğini sağlamaya odaklanmış ve adil şekilde başvuruları değerlendirip ön lisansları veren bir tutum içinde olduğunu söyledi. Yatırımların hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken Mustafa Yılmaz, arz güvenliği çerçevesinde tüm kararları ve lisans tahsis süreçlerinin titiz ve objektif olduğunu belirterek, “Ben Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimseyi sınıflara ayırmam. Bu çantacı, yatırımcı ya da projeci ayrımı gibi böyle bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz ülkemizin gücünü nasıl arttırabileceğimiz ve yarını bugünden nasıl daha iyi hale getirebileceğimizdir. Amacımız, yarın Türkiye'nin enerjisine daha fazla enerji katmaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yapıyoruz, yapacağız ve gelecekte de aynı kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü ve TESAB Yönetim kurulu Başkanı Zafer Benli de konuşmasında entelektüel bir derinlikle stratejilerin tartışıldığı bir platform oluşturduklarını vurguladı.