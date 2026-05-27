Müzakerelerde belirsizlik sürerken petrol fiyatları geriledi

Dün 96,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,67 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 95,01 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,72 azalarak 95,01 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,92 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, İran ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizlikler ve artan gerilimin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik beklentileri zayıflatmasıyla düştü.

Fiyatlar, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemesinin ardından hafta sonunda Washington ile Tahran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşma sağlanabileceği beklentilerinin zayıflamasıyla dün yüzde 4 yükselmişti.

Brent petrolde teknik olarak 95,49 doların direnç, 94,57 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Müzakere süreci riske mi girdi?

İran, ABD’nin Hürmüz Boğazı yakınındaki hedeflere saldırarak ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerken, ABD tarafı saldırıların savunma amaçlı olduğunu savundu.

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutların artmasına karşın, ABD'nin İran'a saldırılarının tekrar başlamasıyla karışık seyrediyor.

Üç ay süren çatışmaların ardından nisan ayında ilan edilen ateşkes sonrası taraflar, küresel petrol ve doğalgaz sevkiyatı açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunda görüşmelerde ilerleme sağlandığını açıklamıştı.

Ancak son dönemde yeniden yükselen gerilim ve çatışmaların, müzakere sürecini riske attığı değerlendiriliyor.

Hürmüz açılıyor mu?

Öte yandan İsrail’in salı günü Lübnan’a yönelik saldırılarını artırması da bölgedeki barış çabaları üzerindeki baskıyı artırdı.

Buna karşın son günlerde bazı LNG tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptığına yönelik haber akışı, boğazın kısa süre içinde yeniden açılabileceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi.

Piyasalar, boğazın yeniden faaliyete geçmesinin küresel enerji arzını artırabileceğini ve fiyatlar üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini değerlendiriyor.

Veriler de etkili olacak

Öte yandan, Fed'in yeni başkan Kevin Warsh döneminde faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik öngörüler de hisse senedi piyasalarında risk algısının devam etmesine yol açıyor.

ABD'de büyüme ve enflasyon verileri petrol fiyatlarının yönü açısından belirleyici olurken, Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentileri talep görünümüne ilişkin endişeleri artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Öte yandan, son günlerde bazı sıvılaştırılmış doğal gaz tankerlerinin Boğaz'dan geçiş yaptığına ilişkin haberler, Boğaz'ın yakın zamanda yeniden faaliyete geçebileceği ve bunun küresel arzı destekleyebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Haftanın geri kalanında açıklanacak ABD'de büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon açısından yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.