Nijerya ve Shell'den 2 milyar dolarlık anlaşma

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, anlaşma, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile Shell yetkilileri arasında gerçekleştirildi.

Yeni proje, ülkenin gaz üretim kapasitesini artırmayı ve enerji sektöründe yabancı yatırımları güçlendirmeyi hedefliyor.

Tinubu'nun Özel Danışmanı Bayo Onanuga anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu projelerin Nijerya'nın gaz kaynaklarını hem iç tüketim hem de ihracat için değerlendirme hedefinde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Shell'in Üst Düzey Yöneticisi Peter Costello ise, "Bu yatırım, Shell'in Nijerya enerji sektörüne olan bağlılığını pekiştiriyor. Proje, hem küresel LNG pazarındaki varlığımızı güçlendirecek hem de Nijerya’nın büyüyen enerji potansiyeline katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

Nijerya LNG Train 7 projesiyle ülkenin LNG üretim kapasitesini yıllık 8 milyon metrik ton artırarak mevcut üretimin yüzde 35 üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Projenin, istihdamı artırması, ekonomik büyümeyi desteklemesi ve yerel KOBİ'leri canlandırması bekleniyor.