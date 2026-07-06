OPEC+ hamlesi ve Hürmüz'den artan sevkiyat petrol fiyatlarını düşürdü

Petrol fiyatları, OPEC+ grubunun ağustos ayından itibaren üretim kotasını yeniden artırma kararı ile başlıca üretici ülkelerin Hürmüz Boğazı üzerinden ihracatlarını artırmaya başlamasının küresel arzı güçlendireceği beklentisiyle pazartesi günü hafif geriledi.

Brent petrol vadeli kontratları yüzde 0,33 değer kaybederek varil başına 71,88 dolara geriledi. Brent petrol, cuma gününü ise yüzde 0,45 yükselişle tamamlamıştı.

ABD ham petrolü (WTI) vadeli kontratları da yüzde 0,16 düşüşle varil başına 68,58 dolardan işlem gördü. ABD piyasalarının Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle cuma günü kapalı olması sebebiyle WTI için resmi kapanış fiyatı oluşmadı. Her iki petrol kontratı da geçen hafta genel olarak yatay bir seyir sergiledi.

Son haftalarda yaşanan fiyat düşüşlerinin ardından yatırımcılar, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına ilişkin yürütülen görüşmelerin yanı sıra Basra Körfezi'nden petrol ihracatında görülen toparlanmayı yakından izliyor.

OPEC+'tan ağustosta yeni üretim artışı kararı

Öte yandan, OPEC ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu OPEC+ üretici grubu, pazar günü gerçekleştirdiği toplantıda, haziran ve temmuz aylarındaki benzer artışların ardından ağustos ayında da günlük üretim kotasını 188 bin varil artırma kararı aldı.

Bununla birlikte, ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle planlanan üretim artışları büyük ölçüde uygulamaya geçirilemedi. Çatışmalar sırasında Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin aksaması, başta Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak olmak üzere önemli OPEC üreticilerinin petrol üretimi ve ihracatını olumsuz etkiledi.

Uzman isimden OPEC+ yorumu: Kararın etkisi sınırlı

Bloomberg HT'de yer alan habere göre IG piyasa analisti Tony Sycamore, üretim artışı kararının beklentilere paralel olduğunu belirterek, “Birleşik Arap Emirlikleri’nin ayrılması ve üretimin çatışma sonrası hâlâ kademeli olarak toparlanması nedeniyle kotaların tam olarak karşılanamadığı düşünüldüğünde, bu kararların şu an için çok büyük bir anlam ifade ettiğinden emin değilim.” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs itibarıyla OPEC'ten ayrılırken, Körfez ülkeleri de İran ile yaşanan savaş sırasında kesintiye uğrayan petrol arzını yeniden devreye almak için ihracatlarını artırmaya başladı.

Verilere göre, Körfez ülkelerinin petrol ihracatı haziran ayında mayıs ayına kıyasla günlük 3 milyon varilden fazla artarak 10 milyon varilin üzerine çıktı. Buna karşın ihracat hacmi, savaş öncesi seviyelerin hâlâ yaklaşık yüzde 40 altında seyrediyor.

Rusya'nın petrol sevkiyatı rekor seviyeye ulaştı

Öte yandan sektör kaynakları, Rusya'nın batı limanlarından gerçekleştirilen petrol sevkiyatının haziran ayında rekor seviyeye yükseldiğini, temmuz ayında da bu yüksek seyrin sürmesinin beklendiğini ifade etti. Kaynaklara göre, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırılarında bazı Rus rafinerilerinin hasar görmesi, Moskova'nın ham petrol ihracatını artırmasına neden oldu.