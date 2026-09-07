OPEC+ kararını verdi: Ekim ayında petrol üretiminde değişiklik yok

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Yeni üretim kotaları için anlaşma gerekiyor

Üretici ülkeler tarafından yapılan açıklamada, gelecek dönemde atılacak üretim adımlarının belirlenebilmesi için öncelikle yeni kotalar konusunda uzlaşmaya varılması gerektiği belirtildi.

Karar, OPEC+ üyelerinin üretim politikalarında temkinli hareket etmeye devam ettiğine işaret ederken, petrol piyasasında gözler grubun önümüzdeki dönemde vereceği üretim kararlarına çevrildi.

Hürmüz krizi OPEC+'nın etkisini sınırlıyor

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Cezayir, Kazakistan ve Umman'ın yer aldığı yedi çekirdek üyenin toplantısı, İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatlarının kesintiye uğradığı bir dönemde yapıldı.

Dünyanın en önemli petrol geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar, küresel arz görünümündeki belirsizliği artırırken OPEC+'nın petrol fiyatları ve pazar payı üzerindeki etkisini de sınırlıyor.

Üretim artışı süreci tamamlanmıştı

OPEC+, ağustos ayında aldığı kararla eylül ayı için petrol üretimini artırmış ve 2023'te üzerinde anlaşmaya varılan günlük 1,65 milyon varillik arz kesintisinin kademeli olarak geri çekilmesi sürecini tamamlamıştı.

Ancak üretim artışları konusunda karar alınmasına rağmen grup üyelerinin fiili üretimi, belirlenen hedeflerin gerisinde kalmayı sürdürüyor.

Üretim hedeflerinin altında kalıyorlar

Rusya'nın da aralarında bulunduğu OPEC üyeleri ve müttefikleri, devam eden savaşın yarattığı koşullar nedeniyle kendileri için belirlenen üretim kotalarına ulaşamıyor.

Bu durum, OPEC+'nın resmi üretim politikası ile sahadaki gerçek üretim seviyeleri arasında fark oluşmasına neden olurken, grubun küresel petrol piyasasındaki hareket alanını da etkiliyor.