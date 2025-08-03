OPEC+ üyesi 8 ülke ağustos ayında üretim artışına gidecek

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın katılımıyla çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda küresel ekonomik görünüm, petrol arz-talep dengesi ve stok seviyeleri ele alındı.

Üretim artışı kararı alındı

Açıklamada, küresel petrol stoklarının düşük seyrettiği ve ekonomik göstergelerin piyasalarda istikrar sağladığı vurgulanırken, bu koşullar altında üretim artışı kararının alındığı belirtildi. Eylül ayında yapılacak günlük 547 bin varillik üretim artışının, dört aylık kademeli artış planının ilk adımını oluşturduğu kaydedildi.

Ancak kararın piyasa koşullarına göre esnek şekilde uygulanacağı ve gerekirse durdurulabileceği de ifade edildi.

OPEC+ grubunun ekim ayı üretim planı, 7 Eylül'de yapılacak bir sonraki toplantıda netleşecek. Bu toplantıdan çıkacak kararlar, enerji piyasaları açısından kritik öneme sahip olacak.