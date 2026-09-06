OPEC+’ta Hürmüz belirsizliği: Ekim üretimi değişmedi

OPEC+, pazar günü gerçekleştirdiği toplantının ardından ekim ayına ilişkin petrol üretim politikasında değişiklik yapmama kararı aldı. Üretici grubun, gelecek dönemde atacağı adımları belirlemeden önce yeni üretim kotaları konusunda anlaşmaya varması gerektiği belirtildi.

OPEC+'ın yedi temel üyesinin (Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Cezayir, Kazakistan ve Umman) toplantısı, İran savaşının Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatını aksatmaya devam ettiği ve OPEC+'ın fiyatlar ve pazar payı üzerindeki etkisini sınırladığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Ağustos ayında OPEC+, Eylül ayı için üretim artışı konusunda anlaşarak, 2023'te ilk kez kararlaştırılan günlük 1,65 milyon varillik arz kesintisinin aşamalı olarak geri çekilmesini tamamladı. Anlaşmaya varılan üretim artışlarına rağmen, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya da dahil olmak üzere müttefiklerinden oluşan grup, savaş nedeniyle hala hedeflerinin çok altında üretim yapıyor.

2027 üretim kotaları yeniden belirlenecek

Rystad Energy'den Jorge Leon, "OPEC+'ın şu anda fiziksel petrol piyasası üzerinde çok sınırlı bir gücü var," dedi. "Grup, kağıt üzerinde üretim hedeflerini değiştirebilir, ancak bu varillerin üretileceğini veya piyasaya gerçekten ulaşacağını garanti edemez."

OPEC+, 21 üyeli grubun çoğu üyesini kapsayan ve 2026 sonuna kadar geçerli olacak bir üretim kesintisi daha uygulamaya koydu. Grup, kesintileri nasıl geri alacağına ve üretimi piyasaya nasıl geri döndüreceğine karar vermeden önce, kotaların temelini oluşturan 2027 üretim baz çizgilerini belirlemek için üyelerin petrol üretim kapasitelerini gözden geçirmesi gerekiyor.

OPEC+’tan dördüncü çeyrek kararı

Reuters'e daha önce verilen bilgilere göre, bu tartışmanın muhtemelen 2026'nın sonlarına doğru gerçekleşmesi bekleniyor ve bu nedenle OPEC+'ın dördüncü çeyrek için üretim artışlarını durdurması muhtemel . Pazar günü yapılan açıklamada Ekim ayından sonraki politikalara dair herhangi bir bilgi yer almadı.

Son yıllarda aylık üretim kararlarına yalnızca Pazar günü bir araya gelen yedi OPEC+ üyesi ülke ve Mayıs ayında OPEC'ten ayrılana kadar Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmuştur. Yedi ülke bir sonraki toplantısını 4 Ekim'de gerçekleştirecek.