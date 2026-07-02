OPEC’ten yeni üretim artışı sinyali: Gözler pazar günü gerçekleşecek toplantıda

Petrol piyasalarının dikkati, OPEC’in pazar günü gerçekleştireceği toplantıya çevrilmiş durumda. Üretici ülkelerin Ağustos ayından itibaren üretim hedeflerinde yeni bir artışa onay vermesi bekleniyor. Bu adımın, petrol fiyatları üzerindeki mevcut baskıya rağmen OPEC’in piyasa payını kademeli olarak artırma stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Reuters’in üç ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre, örgütün yedi ana üyesi, pazar günkü toplantıda Ağustos ayı için üretim hedeflerini günlük yaklaşık 188 bin varil artırma yönünde eğilim gösterecek. Bu artış miktarı, Haziran ve Temmuz aylarında uygulanan artışlarla aynı seviyede olacak. Artış onaylanırsa, yedi ülkenin Nisan ayından bu yana gerçekleştirdiği toplam üretim artışı yaklaşık 1 milyon varil/gün seviyesine ulaşacak. Bu rakam, 2023’te başlayan gönüllü kesintilerin (günlük 1,65 milyon varil) kademeli olarak geri alınması planının parçası.

Brent petrol 72 doların altına düştü

Önerilen artış, petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere dönmesiyle aynı döneme denk geliyor. Hürmüz Boğazı’nın kademeli olarak yeniden açılmasıyla tedarik endişelerinin azalması, Orta Doğu harici ülkelerdeki üretim artışı, Çin’in petrol ithalatındaki zayıflık, Uluslararası Enerji Ajansı’nın stratejik rezervlerden yaptığı büyük çekiş ve ABD-İran mutabakat muhtırası piyasaları rahatlattı.

Brent petrol varil başına 72 doların altına gerilerken, Batı Teksas Ara Petrolü (WTI) 68,30 dolar seviyesinde dengelendi. Her iki petrol türü de savaş döneminde kazandıkları kazançların büyük bölümünü kaybetti.

Bloomberg’in aktardığına göre, bir ABD yetkilisi, son haftalarda Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol akışının günlük 10 milyon varilin üzerine çıktığını belirtti. ABD’nin askeri varlığı, nakliye şirketlerinin şimdilik güvenini artırmış görünüyor. Yetkiliye göre, ayrıca günlük yaklaşık 5 milyon varil daha alternatif rotalar üzerinden taşınıyor. Böylece toplam akış, savaş öncesi dönemde Boğaz’dan geçen günlük yaklaşık 20 milyon varil seviyesine (dünya petrol ve LNG arzının beşte biri) giderek yaklaşıyor.

Suudi Arabistan ve BAE’den spot petrol satışlarında artış

Bu arada Suudi Arabistan da spot satışlarını artırdı. Bloomberg’in haberine göre Aramco, Çin, Japonya ve Güney Kore’deki müşterilere en az 6 milyon varil ham petrolü spot olarak sattı. Bu, uzun vadeli sözleşmelere dayanan Aramco için alışılmadık bir adım. Aramco ayrıca Körfez’in en büyük petrol ihracat terminali olan Ras Tanura Limanı’ndan yükleme işlemlerini yeniden başlattı. Bu gelişme, güvenlik gerilimlerinin azalmasıyla sevkiyatların normale döndüğünün işareti olarak değerlendiriliyor. Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) de son haftalarda spot satışlarını hızlandırdı ve resmi fiyatlarını Dubai referans endeksine bağlama önerileri gündeme geldi.

OPEC+ toplantısı öncesi kota tartışmaları gündemde

OPEC+ toplantısı hazırlıkları, örgüt içindeki üretim kotaları sistemine ilişkin tartışmaların arttığı bir döneme rastlıyor. Reuters’in geçtiğimiz hafta aktardığına göre Irak, kota payında önemli bir artış alamazsa örgütten ayrılma dahil tüm seçenekleri değerlendirdiğini açıklamıştı. Bağdat daha sonra üyeliğe bağlılığını teyit ederken, 2027’den itibaren uygulanacak yeni temel üretim hatlarının üye ülkelerin mevcut kapasitelerini yansıtacak şekilde yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Örgüt şu an üye ülkelerin üretim kapasitelerini kapsamlı şekilde gözden geçiriyor. Bu inceleme, 2027’den itibaren yeni temel üretim hatlarının belirlenmesi için hazırlık niteliğinde ve örgüt içindeki en hassas dosyalardan biri.

ABD stratejik petrol rezervi 1983’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi

ABD, savaş döneminde piyasaları yatıştırmada önemli rol oynayan stratejik petrol rezervlerini kullanmaya devam ediyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi verilerine göre stratejik rezerv 340,3 milyon varil seviyesine geriledi. Bu, 1983’ten bu yana görülen en düşük seviye. ABD, Uluslararası Enerji Ajansı ile koordineli olarak yaklaşık 400 milyon varil ham petrol ve petrol ürünü piyasaya sürdü. Bu kapsamda tek başına 172 milyon varil stratejik rezervden çekildi. Rezerv hâlâ Kongre’nin belirlediği asgari seviyenin üzerinde olsa da, bu kadar gerilemesi son aylardaki piyasa dalgalanmalarını kontrol altına almak için rezervlere ne kadar bağımlı olunduğunu gösteriyor.

Venezuela’da Haziran ayında petrol ihracatı aylık bazda 1,24 milyon varilden 1,2 milyon varile geriledi. Ülkede meydana gelen depremler nedeniyle bazı PDVSA terminallerinde sevkiyatlar aksadı. İhracat genel olarak düşse de ABD’ye giden sevkiyatlar 630 bin varile yükseldi. Hindistan’a giden ihracat ise 277 bin varile düştü. Chevron’un Venezuela ham petrol ihracatı 293 bin varile çıktı. Vitol ve Trafigura gibi küresel ticaret şirketleri de Venezuela petrolünü uluslararası piyasalara taşımaya devam etti.

Ukrayna saldırıları sonrası Rusya'da yakıt krizi derinleşiyor

Ukrayna’nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları nedeniyle Rusya’da yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Moskova, tarihinde ilk kez Hindistan’dan deniz yoluyla benzin ithal etmek zorunda kaldı. Aylık yaklaşık 400 bin ton yakıt ithalatı planlanıyor; Belarus gibi diğer ülkelerden de alım yapılacak. Öte yandan Hindistan, Rus petrolü alımını artırmaya devam ediyor. Haziran ayında Rus petrol ithalatı rekor seviyeye ulaşarak günlük 2,7 milyon varile çıktı. Bu rakam, Hindistan’ın toplam petrol ithalatının yarısından fazlasını oluşturuyor.