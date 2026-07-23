Orta Doğu'da gerilim arttı, petrol altı haftanın zirvesine tırmandı

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 artışla 96 dolara yükseldi. Bu seviye, 8 Haziran’dan bu yana görülen en yüksek düzey oldu. Brent, önceki seansta da 3 doların üzerinde yükselerek 94,07 dolardan kapanmıştı.

ABD ham petrolü (WTI) ise çarşamba günü yaklaşık yüzde 3 yükselmesinin ardından yüzde 1,7 artışla 88,27 dolara çıktı.

ABD ordusu, İran’a yönelik üst üste 12. gece hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Saldırılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın Hürmüz Boğazı’nda gemilere her ateş açması durumunda İran’daki bir köprü veya elektrik santralini vuracaklarını söylemesinin ardından geldi. Bu gelişme, İran ile yaşanan çatışmada gerilimi daha da artırdı.

İran Devrim Muhafızları ise Hürmüz Boğazı’nın güneyinde mayınlı olduğunu öne sürdükleri bir rotadan geçmeye çalışan bir petrol tankerinde patlama sonrası yangın çıktığını, iki başka tankerin ise geri döndüğünü duyurdu.

ABD’nin bölgedeki operasyonları sürdüğü sürece boğaz “tamamen kapalı” olacak

Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nın kendi kontrolleri altında olduğunu ve ABD’nin bölgedeki operasyonları sürdüğü sürece boğazın “tamamen kapalı” olduğunu savundu. Açıklamada, İran’la koordinasyon sağlanmadan hiçbir tankerin boğaza giriş ya da çıkış yapmasına izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimin yanı sıra İran destekli Husiler de savaşta yeni bir cephe açarak Babülmendep Boğazı’ndan Suudi petrolü taşıyan gemileri hedef alacaklarını açıkladı ve Suudi Arabistan’a karşı deniz ablukası ilan etti.

Bloomberg'ün aktardığına göre Husiler, iki Suudi petrol tankerine yönelik askeri operasyon düzenlediklerini öne sürerken, deniz güvenliği raporları grubun adını verdiği Suudi bayraklı Encelia adlı tankerin Kızıldeniz’de isabet aldığını bildirdi.

Husiler ayrıca Suudi limanlarına gitmemeleri yönünde uyarıda bulunduktan sonra yaklaşık 10 gemiyi geri dönmeye zorladıklarını iddia etti. Reuters bu iddiayı bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı.

Kızıldeniz’de ilan edilen deniz ablukasının, Körfez bölgesinin ötesinde küresel enerji arzını da aksatabileceği değerlendirilirken, İran Devrim Muhafızları Sözcüsü de X hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı’nın güney geçiş rotasının mayınlı olduğu uyarısında bulunarak denizcilik şirketlerini dikkatli olmaya çağırdı.