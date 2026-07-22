Orta Doğu'da gerilim arttı, petrol beş haftanın zirvesine yaklaştı

Brent petrolün varil fiyatı piyasa açılışında yüzde 0,55 artışla 91,51 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise düşük hacimli işlemlerde yüzde 0,36 yükselerek 84,64 dolara çıktı.

Petrol fiyatları, ABD güçlerinin salı günü İran’ın güneyi ve batısındaki hedefleri vurmasının, İran’ın ise Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün’deki ABD tesislerine saldırılar düzenlemesinin ardından salı günü son beş haftanın en yüksek seviyesinde kapanmıştı.

ABD ordusu, İran’a yönelik son saldırıların salı gecesi ABD saatiyle, çarşamba sabahı ise İran saatiyle başladığını açıkladı. ABD saldırıları, Kuveyt ordusunun hava savunma sistemlerinin İran’a ait insansız hava araçlarını etkisiz hale getirdiğini duyurmasının hemen ardından geldi.

Bloomber'ün aktardığına göre; karşılıklı saldırıların sürmesi, küresel enerji arzında yeni aksaklıklar yaşanabileceği endişesini artırdı. İran destekli Yemen’deki Husiler, Suudi petrolü taşıyan gemileri Babülmendep Boğazı’nda hedef alacaklarını açıklayarak ve Suudi Arabistan’a deniz ablukası ilan ederek çatışmalarda yeni bir cephe açtı.

Kızıldeniz’in güney girişindeki Babülmendep Boğazı, ABD ile İran arasında bu ayın başında bozulan ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrol trafiğinin sert şekilde azalması nedeniyle Suudi ham petrol ihracatı açısından giderek daha önemli bir güzergâh haline geldi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’daki savaşın ülkeye bugüne kadar 37,5 milyar dolara mal olduğunu, bunun son kamuoyu tahminine göre yaklaşık 8 milyar dolarlık bir artış anlamına geldiğini söyledi.

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) verilerine göre geçen hafta ABD’de ham petrol ve distilat yakıt stokları artarken, benzin stokları azaldı. Piyasalar şimdi çarşamba günü açıklanacak resmi ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) stok verilerine odaklanmış durumda.