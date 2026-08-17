Orta Doğu'da petrol trafiği devam ediyor: Hürmüz'deki gizli akış fiyatları dengeliyor

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Petrol tankerleri Hürmüz'den geçmeye devam ediyor

Sevkiyatlar hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre, petrolün Hürmüz Boğazı'ndan tespit edilmeden geçirilerek Umman Körfezi'ndeki tankerlere aktarılması süreci, bölgedeki gemilere yönelik saldırılara rağmen tam kapasiteye yakın şekilde devam ediyor.

Dünyanın enerji açısından en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki bu gizli trafik, İran savaşının başlamasıyla birlikte küresel piyasaların karşı karşıya kalmasından korktuğu büyük arz şokunun etkilerini sınırlayan önemli unsurlardan biri haline geldi.

Ancak bölgedeki petrol üreticileri açısından bu sevkiyatların olağan koşullarda gerçekleşmediği belirtiliyor.

Tankerler saldırı riski altında ilerliyor

Bloomberg HT'de yer alan habere göre konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, bazı gemilerin sınırlı askeri koruma altında hareket etmesine rağmen defalarca saldırıya uğradığını belirtiyor.

Buna rağmen petrol taşıma sisteminin aylardır sürdüğü ifade ediliyor.

Ancak söz konusu "karanlık" gemilerin ne kadar petrol taşıdığını kesin olarak belirlemek oldukça zor. Gemiler güvenlik gerekçesiyle konumlarına ilişkin bilgileri büyük ölçüde gizliyor.

Kaynaklar, günlük taşınan petrol miktarının piyasada yaklaşık 4 milyon varil olarak tahmin edilen seviyenin üzerinde olduğunu belirtirken, miktarın ne kadar daha yüksek olduğuna ilişkin net bir rakam vermiyor.

Savaş öncesinde Hürmüz'den 20 milyon varil geçiyordu

İran savaşının başlamasından önce Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol taşınıyordu. Bu miktar, küresel petrol arzının yaklaşık beşte birine karşılık geliyordu.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın geçen hafta, önceki yedi günlük dönemde Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 9 milyon varil petrol geçtiğini açıklaması ise piyasada şaşkınlık yarattı.

Çünkü bu rakam, savaş öncesindeki petrol akışının neredeyse yarısına denk geliyor ve savaş sırasında gerçekleşebileceği tahmin edilen akışların üst sınırında bulunuyor.

Gizli sevkiyatlar petrol fiyatlarını dengeliyor

Petrol traderları ve analistlere göre, tüm risklere rağmen devam eden sevkiyatlar, Brent petrol fiyatlarının ağustos ayının büyük bölümünde 80-90 dolar bandında kalmasının nedenlerinden biri.

Piyasadaki arz akışının tamamen kesilmemesi, yatırımcıların savaşın küresel petrol arzında yaratabileceği çok daha büyük bir şok konusunda endişelerini azaltıyor.

150 dolar korkusu şimdilik geride kaldı

Mevcut fiyatlar, İran savaşının yaza kadar devam etmesi halinde çatışmanın ilk günlerinde ortaya çıkan en kötümser senaryolardan oldukça uzak.

Savaşın başlangıcında bazı piyasa oyuncuları, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının ciddi biçimde kesilmesi halinde Brent petrolün varil başına 150 dolara kadar yükselebileceği beklentisine hazırlanıyordu.

Ancak Hürmüz'deki petrol trafiğinin tüm risklere rağmen sürmesi, şimdilik bu senaryonun gerçekleşme ihtimalini azaltıyor. Yine de bölgedeki saldırıların ve arz güvenliğine yönelik risklerin devam etmesi, petrol piyasasını yeni gelişmelere karşı son derece hassas tutuyor.