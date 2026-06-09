Orta Doğu’da tansiyonun düşmesi petrolü baskıladı: Fiyatlar düşüşe geçti

Petrol, İsrail ve İran’ın bölgede tansiyonu yükselten gelişmelerin ardından karşılıklı saldırıları sonlandırma konusunda uzlaşmasıyla düşüşe geçti.

Brent petrol, pazartesi gününü hafif yükselişle kapatmasının ardından varil başına 93 dolar seviyesine doğru düşerken, ABD ham petrolü (WTI) 91 doların altına indi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkesinin şimdilik İran’a karşı ateşkes pozisyonunu koruduğunu ancak Tahran’ın yeniden saldırması halinde karşılık vereceğini söyledi. İran medyasında da benzer yönde haberler yer aldı.

Hürmüz Boğazı kapalı: Küresel enerji sevkiyatları baskı altında

Çatışmaların yeniden şiddetlenmesi, Orta Doğu’daki savaşı sona erdirmeye yönelik daha kapsamlı diplomatik girişimleri tehlikeye atarken, ABD Başkanı Donald Trump taraflara gerilimi azaltma çağrısında bulundu. Kırılgan ateşkesin yürürlükte kalmasına rağmen, Tahran ve Washington’un karşılıklı uyguladığı abluka nedeniyle Hürmüz Boğazı fiilen kapalı kalmayı sürdürüyor. Bu durum, küresel pazarlara yönelik ham petrol, yakıt ve doğalgaz sevkiyatlarında ciddi aksamalara yol açıyor.

Bölgede risklerin devam ettiğine işaret eden gelişmeler de yaşandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi’nde bulunan boş bir petrol tankerinin İran limanına ulaşmaya çalışarak ablukayı ihlal ettiği gerekçesiyle pazartesi günü ABD güçlerince durdurulduğunu ve etkisiz hale getirildiğini X platformundan duyurdu. Öte yandan İsrail ordusu, Yemen’den gelen “şüpheli bir hava hedefinin” başarıyla engellendiğini açıkladı.

Trump, ABD'nin İran'a karşı 2 hafta içinde "tam bir zafer" ilan edeceğini düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü geç saatlerde Güney Carolina’daki Cumhuriyetçilere yönelik düzenlenen sanal seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü savaşta önümüzdeki iki hafta içinde “tam zafer” ilan edeceğini söyledi. Tahran ile diplomatik temasların sürdüğünü belirten Trump, çatışmaların sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarının da gerileyeceğini ifade etti.

Anlaşma sağlansa bile enerji arzında toparlanma zaman alacak

Bununla birlikte, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına varılması halinde bile petrol arzının normal seviyelere dönmesi kısa vadede kolay görünmüyor. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’ndaki mayınların temizlenmesi, üretimi duran petrol sahalarının yeniden devreye alınmasının aylar sürebilmesi ve insansız hava araçları ile füze saldırılarında zarar gören enerji altyapısının onarılması gibi faktörlerin süreci geciktirebileceğine dikkat çekiyor.