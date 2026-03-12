Orta Doğu'daki sevkiyat krizi Avrupa doğal gaz fiyatlarını yükseltiyor

Orta Doğu'da genişleyen sevkiyat kaosu ve piyasaların aylarca sürecek kesintilere hazırlanmasıyla birlikte, Avrupa doğal gaz fiyatları yükseliyor.

ICE'de Avrupa için gösterge kontrat TTF, hafta başındaki kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Nisan vadeli TTF doğal gaz vadeli kontratı yüzde 4,3 artışla 52,15 euro/MWh seviyesinden işlem görüyordu.

Morgan Stanley, bölgenin tükenen stoklarını doldurmak için yaz boyunca büyük miktarlarda LNG çekme ihtiyacı nedeniyle yılın geri kalanı için Avrupa gaz fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, Katar'daki LNG üretiminde en az bir ay sürecek bir kesinti varsayarak, bu durumun 2026 yılı için beklenen küresel yakıt fazlasını tamamen ortadan kaldıracağını öngörüyor.