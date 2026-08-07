Ortadoğu gerilimi petrol fiyatlarını destekliyor: Fitch'ten petrol fiyatları için dikkat çeken tahmin

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Fitch Ratings, 2026 yılına ilişkin petrol piyasası görünümünde aşağı yönlü risklerin ağırlığını koruduğunu açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre kuruluş, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla arzın güçlenmesi, küresel petrol stoklarının yeterli seviyelerde seyretmesi, Ortadoğu'da üretimin hızlı şekilde toparlanacağı beklentisi ve eylül ayından itibaren küresel piyasada yeniden arz fazlası oluşacağı öngörüsünün petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını değerlendirdi.

Fitch Ratings, baz senaryosunda Brent petrolün haziran ayında 110 dolar, temmuz ayında ise 100 dolar seviyesinde işlem göreceğini öngördüğünü, ancak gerçekleşen fiyatların her iki ayda da yaklaşık 84 dolar düzeyinde kaldığını hatırlattı.

Kuruluş ayrıca, 2026'nın dördüncü çeyreği için öngördüğü 70 dolar/varil seviyesindeki Brent petrol fiyat tahmininin dahi önemli ölçüde jeopolitik risk primi içerdiğini belirterek, küresel gelişmelerin fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sürdüğüne dikkat çekti.