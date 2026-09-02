Ortadoğu'da gerilim petrolü vurdu: Brent 95 doları geçti, arz alarmı büyüyor

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Petrol fiyatları çarşamba günü erken işlemlerde yükselişini sürdürdü. ABD ile İran arasında gece boyunca yaşanan karşılıklı saldırılar, bölgeden petrol arzının kesintiye uğrayabileceği endişelerini artırdı.

Brent petrolün vadeli kontratı, 03.45 GMT itibarıyla 75 sent veya yüzde 0,8 artışla 95,40 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 44 sent veya yüzde 0,5 yükselerek 90,66 dolara çıktı.

Her iki petrol türü de salı günü 4 doların üzerinde değer kazanmıştı. Brent petrolün salı günkü yükselişi 24 Temmuz'dan bu yana, WTI'daki artış ise 23 Temmuz'dan bu yana en güçlü günlük yükseliş olarak kayıtlara geçti.

ABD-İran çatışmasında kritik gelişme: Hürmüz Boğazı'nda geçişler kısıtlanıyor

ABD'nin gece saatlerinde İran'daki hedeflere hava saldırıları düzenlediğini açıklamasının ardından Tahran'ın misilleme saldırılarıyla karşılık vermesi, iki ülke arasındaki çatışmada haftalardır yaşanan en ciddi tırmanışlardan birine neden oldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ABD saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin daha da kısıtlanacağını duyurdu.

Küresel enerji ticareti açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan, çatışma öncesinde dünya genelindeki petrol tüketiminin yaklaşık beşte biri geçiyordu. İran'ın ticari gemi trafiğini fiilen kısıtlaması, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırırken piyasalarda enerji fiyatlarına yönelik yukarı yönlü baskıyı güçlendiriyor.

Hürmüz Boğazı riski fiyatlamayı değiştirdi

Cnbc-E'de yer alan habere göre ING analistleri, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla bölgesel petrol arzına yönelik risklerin piyasanın odağına yerleştiğini belirtti. Analistlere göre artan gerilim, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatlarını doğrudan tehdit ediyor.

Petrol piyasasında artık yalnızca olası bir savaşın etkileri değil, çatışmanın uzun süre çözümsüz kalmasının yaratacağı ekonomik maliyetler de fiyatlanıyor.

Phillip Nova Piyasa İçgörüleri Başkanı Priyanka Sachdeva ise kalıcı bir çözüm sağlayacak müzakerelere ilişkin net bir işaret ortaya çıkana ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışları normale dönene kadar ham petroldeki risk priminin yüksek seyretmesinin beklendiğini ifade etti.

Tankerlere saldırılar petrol arzı endişesini artırdı

Ortadoğu'da hafta sonu yeniden tırmanan gerilim, petrol piyasasındaki arz endişelerini de beraberinde getirdi. Pazartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan ayrılan iki tankere yönelik saldırılar, bölgeden petrol sevkiyatının aksayabileceğine ilişkin kaygıları daha da artırdı.

Saldırıların ardından traderlar alternatif ham petrol sevkiyatları arayışına girerken, bölgedeki lojistik risklerin petrol fiyatları üzerindeki etkisi güçlendi. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik risklerinin artması, küresel petrol arzına ilişkin belirsizliği derinleştirdi.

Petrol fiyatlarına stok desteği: ABD'de ham petrol rezervleri geriledi

Petrol fiyatlarını destekleyen bir diğer gelişme ise ABD'den gelen stok verileri oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, 28 Ağustos'ta sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları 2,6 milyon varil azaldı. Dizel ve kalorifer yakıtını kapsayan distilat stoklarında da 265 bin varillik düşüş kaydedildi.

Piyasanın odağında ise önümüzdeki dönemde Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının ne ölçüde sürdürülebileceği ve ABD-İran arasındaki gerilimin daha da tırmanıp tırmanmayacağı bulunuyor. Bu gelişmelerin, petrol arzı ve fiyatları üzerindeki yön belirleyici etkisini sürdürmesi bekleniyor.