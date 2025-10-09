Ortadoğu'daki gerginliğin azalmasıyla petrol fiyatlarında düşüş gözlemlendi

İsrail ve Hamas, iki yıllık savaşı sona erdirmek için ABD ve Katar'ın aracılık ettiği görüşmelerde büyük bir ilerleme kaydederek, Gazze'de militan grup tarafından tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaştı. Başkan Donald Trump yakında İsrail'i ziyaret edebileceğini söyledi.

Ham petrol stokları 3,7 milyon yükseldi

Dün DOE tarafından yayınlanan resmi verilere göre, ABD genelinde ham petrol stokları mevsimsel düşük seviyelerde kalmasına rağmen ikinci hafta da yükseldi. Ham petrol stokları 3,7 milyon yükseldi. Yine de Oklahoma'daki Cushing depolama merkezindeki seviyeler, rafine ürün stoklarında olduğu gibi düştü.

Ham petrol, hem OPEC+ hem de Amerika kıtasından gelen daha yüksek arz beklentileri üzerinde baskı altında kalmaya devam ediyor. Ortadoğu'nun ötesinde jeopolitik endişeler önem taşımaya devam ediyor ve Ukrayna'nın Rus petrol altyapısına yönelik saldırıları akışları etkiliyor.

Brent petrolünün varil başına 56 dolar olmasını bekliyor

IEA da dahil olmak üzere birçok Wall Street bankası ve diğer gözlemciler, piyasanın önümüzdeki aylarda fazlaya dönüşeceğini öngördü. Bunlar arasında Goldman Sachs Group Inc., küresel üretim talebin önüne geçeceği için Brent petrolünün gelecek yıl ortalama varil başına 56 dolar olmasını bekliyor.