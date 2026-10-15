Osman Gazi yüzer doğalgaz üretim platformu 17 Ekim’de görev yerine yolculuğuna başlayacak

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ANKARA (EKONOMİ)

Karadeniz’deki Sakarya Gaz sahasında, doğalgaz üretimini artırmak amacıyla alınan ve hazırlıkları tamamlanma aşamasında olan Osman Gazi isimli yüzer doğalgaz üretim platformunun 17 Ekim günü yerine ulaşmak üzere Filyos limanından hareket edeceği açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, platformun 2027 başlarında üretime başlayacağı, platformun devreye girmesiyle üretimin günlük 20 milyon metreküpe ulaşmasının planlandığı belirtildi.

Hazırlık sürecinde ilk kez bu yıl içinde yüzer platformun alev kulesinden gaz yakmanın gerçekleşeceği belirtildi.

Doğalgaz üretiminde, işlenemeyen atık gazlar ve güvenlik gerekçesiyle alev kuleleri bulunuyor ve sürekli yanma gerçekleştiriyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da kişisel sosyal medya hesabından, halen 4 milyon hanenin ihtiyacı kadar olan üretimin yüzer platformun devreye girmesiyle 8 milyona kadar çıkacağını, 20 yıl görev süresi planlandığını ve yıllık 3,5 milyar dolarlık katma değer sağlanacağını belirtti.

Osman Gazi, Mayıs 2025’te Filyos’ta üretim için hazırlanmaya başlanmıştı.

Bakanlıktan verilen bilgide, yüzer platformda toplam 21 ayrı tesisin bulunduğu, Sakarya Gaz Sahası üretim için bunlardan 11’inin yeniden inşa edildiği, diğerlerinin modifikasyonunun yapıldığı; bunlar arasında 96 metre yüksekliğinde, 260 tonluk alev kulesinin de bulunduğu vurgulandı.

Hazırlık dönemindeki inşa işleri için toplamda 7 bin kişinin görev aldığı belirtildi.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, 7/24 olarak çalışacak ve 170 kilometre açıkta sabitlenerek faaliyet gösterecek.