Özelleştirme sonrası ÇEDAŞ’ın yatırımları 27 milyar lirayı aştı

EKONOMİ/ANKARA

Gazetecilerle bir araya gelen ÇEDAŞ Genel Müdürü Mustafa Altun şirketin yatırımları ve önümüzdeki döneme yönelik planlarını anlattı. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan’ın da katıldığı ziyarette elektrik dağıtım sektöründeki gelişmeler, sektördeki Ar-Ge faaliyetleri gündeme geldi. Şirket bünyesinde geliştirilen “Havai Hat Tahmini Arıza Metrajı Ar- Ge Projesi” hakkında bilgi veren Mustafa Altun, 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla havai hatlarda tek faz-toprak arızalarının konumunu, ekstra bir cihaza ihtiyaç duymadan, şebekedeki verileri kullanarak tespit edebildiklerini bildirdi.

Teknik arızalar saniyeler içinde tespit edilebilecek

Projenin Sivas’ta belirlenen 536 km alanda pilot olarak başladığını ve yüzde 98 gibi yüksek isabet oranına ulaştıklarını dile getiren Altun, “Ekiplerimizin aktif olarak kullanmaya başladığı yazılım ile dağıtım şebekelerinde havai hat arızalarının tespiti ülkemizde ilk defa otomatik olarak saniyeler içerisinde yapılmış olacak” dedi. Yazılım sayesinde kaydedilen verilerin hızlı şekilde veri tabanına yüklendiğini kaydeden Altun, “Ardından arıza tarihine göre filtreleme yapılıp ilgili veri kolaylıkla seçilebiliyor. Seçilen veri saniyeler içerisinde otomatik olarak analiz edilip harita üzerinde arıza konumunu gösteriyor” diye konuştu. Mustafa Altun, özellikle kırsal bölgelerde, engebeli arazilerde arıza tespitlerinin saatlerce sürebildiğini, kötü hava şartlarının süreci uzattığına dikkat çekerek, proje ile saha ekiplerinin müdahale süresini kısalttıklarını anlattı.

“Kesinti süresinde yüzde 39 azaldı”

Özelleştirmenin tamamlandığı 2010 yılından bu yana gerçekleştirilen yatırımların 27.1 milyar lirayı bulduğunu belirten Mustafa Altun, bu dönemde 37 bin 153 km olan hat uzunluğunun 51 bin 231 km’ye çıktığını bildirdi. Trafo sayısının 9 bin 880’den 14 bin 292’ye, direk sayısının ise 74 bin 221’den 656 bin 408’e çıktığı bilgisini veren Altun, son 5 yıl içinde ortalama kesinti süresinde yüzde 39, kesinti sıklığında ise yüzde 43 iyileşme sağlandığını aktardı. Görev bölgelerinde 10143 köy bulunduğuna değinen Mustafa Altun, dağlık kesimde ulaşımı olmayan yerlerden giden enerji nakil hatlarını yol kenarına alarak arıza anında ulaşımı kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını da söyledi.

Sivas Meslek Lisesi'nden 30 öğrenci iş başı yaptı

Sektörün eleman ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçirilen Enerjinin Yıldızları Projesi hakkında da bilgi verildi. MEB ile ortak yürütülmen proje kapsamında Sivas, İstanbul ve Antalya’daki üç meslek lisesinde Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı ve Yüksek Gerilim Laboratuvarı kuruldu.

Altun’un verdiği bilgilere göre ÇEDAŞ, Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Lisesi’nde “Yüksek Gerilim Laboratuvarı” kurarak öğrencilere uygulamalı eğitim fırsatı sunarken, bu alanda mezun olanların sayısı 104’e ulaştı. Bunlardan 30 tanesi ÇEDAŞ’ta çalışmaya başladı.