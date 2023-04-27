PEMTEK toplantısı İstanbul’da başladı

PEMTEK toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Türkiye enerji teknolojilerinde son yıllarda ciddi bir atılım gerçekleştirdi. Enerjide yerli kaynak, yerli ekipman ve yerli teknoloji kullanımı günden güne artıyor. Bizler için en stratejik alanlardan birisi petrol ve doğal gaz sektöründeki teknolojinin yerlileştirilmesidir. Kaynak bizimse, teknoloji de bizim olmalı. Petrol ve doğal gaz arama ve üretim süreçlerinde kullandığımız pek çok ekipmanı bugün artık yerli imkanlarla üretebiliyoruz. Sektörümüz, yeni tedarikçilerin sürece daha fazla entegre olmasıyla daha da büyüyecek ve güçlenecek” ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek toplantının açılış konuşmasını yapan ve “Milli Enerji Bağlamında Türkiye Hidrokarbon Sektörü” başlıklı ilk panelinde söz alan TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise “Enerji bağımsızlığı Türkiye’nin bağımsızlığının temel taşıdır. Gönlünde bağımsız Türkiye ateşi yanan herkes, bu çalışmaların paydaşıdır, bu gayretin bir parçasıdır. Petrol endüstrisinde sizlerin yoğun gayretiyle hayata geçirdiğimiz millîleştirme çalışmaları artarak devam edecek. Yüksek katma değerli ürünleri yerli ve millî olarak üretme gayretimiz var. 2017 yılında 750 civarında olan yerli tedarikçi sayımız Sakarya Projesi de dahil olmak üzere yaklaşık 3500’e yükseldi.

Sektörün öncü şirketi olarak hedefimiz yerli ürün kullanımını artırmak, sektöre özgü çözümler üretmek, yerli tedarikçi sayısını 5 bine çıkarmak. 2017’de 638 milyon TL olan yerli yatırımlarımız 2022’de 7.8 milyar TL’ye yükselmiş durumda. Sakarya projesini dahil ettiğimizde yurt için satın almalarımızın toplamı 3.2 milyar dolar yani baktığımızda 70 milyar TL. Ancak yetmez, şimdi bizim 2030 projeksiyonumuz ise Sakarya Projesi hariç 125 milyar TL. Bu çerçevede diyoruz ki: Evet, biz bize yeteriz” değerlendirmesinde bulundu.

2023 yılında 207 sondaja ulaşacağız

TPAO’nun arama, sondaj ve üretim çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Bilgin, “Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek sondaj sayısına ulaştık. 150 sondajı tamamladık, 2023 yılında 207 sondaja ulaşacağız. Bunun sonucunda Türkiye’de ham petrol üretimi iki kat, doğal gaz üretimi on kat arttı. Yurt içi ve yurt dışı toplam üretim bazında baktığınızda, şu anda günde ortalama 180 bin varil üretim yapıyoruz. Bu, tarihî bir rekordur. TPAO, 2002 yılında dünya petrol şirketleri arasında 155. sıradayken bugün 60 sıra atlayarak 95. sıraya gelmiş bulunuyor. Önümüzdeki on yıl içinde ilk 20 içinde yer almayı hedefliyoruz. Bu, yılda 50 milyar dolar ciro üreten bir TPAO demek” ifadelerini kullandı.

PEMTEK toplantısındaki oturumlarda, TPAO ile bağlı kuruluşları TPIC ve TP-OTC, petrol-gaz endüstrisine teknoloji ve ekipman desteği veren imalat şirketleri, AR-GE kuruluşları, üniversiteler, sanayi veya ticaret birlikleriyle buluşuyor. Sektörün önde gelen oyuncuları PEMTEK’te bir araya gelerek Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arama-üretim endüstrisinin yerlileştirilmesinde bugüne dek kat ettikleri aşamayı, kamu-özel sektör iş birliğiyle imza attıkları başarı öykülerini ve sektörün bundan sonraki süreçlerde ortaya çıkmasını öngördükleri ihtiyaçlarını ele alıyor.

Yarın da devam edecek olan PEMTEK toplantısında, sondaj ve kuyu tamamlama ekipmanları, üretim sahası ekipmanları, sondaj ve kuyu tamamlama servisleri, teknoloji ve sistemler, TP-OTC açık deniz sondaj servisleri, petrol sahası kimyasalları ve deniz operasyonları temalarında düzenlenen oturumlarla, petrol endüstrisinde TPAO’nun öncülüğünde yürütülen yerlileştirme çalışmaları kapsamlı şekilde masaya yatırılıyor.

TPAO, yerlileştirme çalışmaları çerçevesinde 2022 yılında mal ve hizmet alımlarının %61’ini yurt içinden gerçekleştirdi. “Enerjide Bağımsız Türkiye” hedefine ulaşmak üzere karada ve denizde arama ve üretim çalışmalarına son yıllarda büyük bir ivme kazandıran ve bu çalışmalar kapsamında Karadeniz’de keşfettiği dev doğal rezervlerini 20 Nisan 2023 tarihi itibarıyla karaya ulaştıran TPAO, teknolojinin yerlileşmesinin yanı sıra, sektörün geleceği için insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik attığı adımlarla da ön plana çıkıyor.