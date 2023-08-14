Petrogas Yönetim Kurulu Başkanı Veli Ozan Ülker: Tekirdağ’da yeraltı doğalgaz deposu kuracağız

Sabiha Toprak / KOCAELİ

Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki doğalgaz tesislerinde yer altı doğalgaz deposu kurmak için jeoloji ve fizibilite çalışmalarına başladıklarını söyleyen Petrogas Yönetim Kurulu Başkanı Veli Ozan Ülker, projenin yaklaşık 300 milyon dolar büyüklüğünde olduğunu ifade etti. Veli Ozan Ülker, yatırımın doğalgaz tüketiminde üst sıralarda konumlanan İstanbul’a yakın olmasının stratejik önemine de dikkat çekti. Dünyada ağır parafinik petrol üretiminde büyük sıkıntılar olduğunu dile getiren Ülker, “Ağır petrolün kuyu başında inceltilmesiyle alakalı bir takım konteyner ölçeğindeki sistemlerle bu sıkıntıları ortadan kaldırabilecek ve yatırımı minimize edecek bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Ham petrolden kimyasala uzanan değerler zincirini ortaya koyabilecek yüksek yatırım gerektirmeyen bir teknolojiden bahsediyorum ve inanıyorum ki bu çalışmalarımız en kısa zamanda meyvelerini verecek” dedi. Ülker, geliştirmeye çalıştıkları bir diğer projenin de yer altında boşaltılmış olan rezervuarlara karbondioksit depolamak olduğunu sözlerine ekledi.

Avrupa merkezli enerji krizinin çözümünün AB-Rusya ilişkilerine göre şekilleneceğini söyleyen Veli Ozan Ülker, “Avrupa’nın enerji tedarik krizinde Rusya ile olan ilişkileri, sürecin geleceğini belirleyecek. Türkiye bir enerji merkezi olarak konumlandırılırsa krizin etkileri 2025’e kadar azalabilir” dedi.

“Petrol endüstrisindeki ekipmanları yerli imkânlarla üreteceğiz”

Şirketin petrol ve doğalgaz sektörüne yönelik yenilikçi çalışmalarına da değinen Veli Ozan Ülker, hidrokarbon arama ve üretim sektörünün yüksek sermaye gerektiren bir iş alanı olduğuna dikkat çekti. “Türkiye’nin karmaşık jeolojik yapısı nedeniyle arama faaliyetlerinin riski çok yüksek” diyen Ülker, bugüne kadar grup olarak ciddi yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyledi. Uzun yıllar boyunca petrol sektöründe, yeni teknolojilere yatırım yapmış bir grup olarak çok fazla ithal ürün kullandıklarını ve konu hakkında ciddi bilgi birikimine sahip olduklarını ifade eden Ülker, “Şimdi en büyük arzumuz bu bilgi birikimi ışığında, Ar-Ge merkezimizde geliştirmekte olduğumuz yenilikçi çözümler ile petrol endüstrisinde kullanılan ekipmanları yerli olarak üretmek ve dünyaya ihraç etmek” dedi. Şirket olarak yıllık cironun en az yüzde 10’unu Ar-Ge’ye ayırdıklarını söyleyen Ülker, Petrogas Industry Ar-Ge merkezinde 35’i beyaz yaka olmak üzere toplam 70 kişiyi istihdam ettiklerini belirtti.

“AB standartlarında imalat yapabilecek personeli kendimiz yetiştiriyoruz”

Sektörde karşılaştıkları en büyük sorunun nitelikli eleman eksikliği olduğunu ifade eden Ülker, “Yetişmiş insan kaynağı bulmanın yanı sıra mevcut yetişmiş elemanı elde tutmanın da önem kazandığını belirtti. Ülker, “Avrupa standartlarında imalat yapabilecek sertifikasyona sahip mavi yaka personel bulamadığımız için bu standartlara sahip insan kaynağımızı kendimiz yetiştiriyoruz” dedi. Türkiye’yi dünyada ilgi çeken bir yenilik merkezi haline getirmek istediğini söyleyen Ülker, “Yeniliklere açız ve yeni fikirlere açığız” ifadelerini kullandı.

(*) Bu enerji haberi, 11 Ağustos 2023 tarihinde gazetemiz iç sayfalarında yayımlanan Türkiye Enerji Endüstrisi (TEE) ‘DOĞALGAZ TEKNOLOJİLERİ VE HİDROJEN’ dosyası için TEE Editörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Bilgi İçin: enerjiendustrisi@nbe.com.tr