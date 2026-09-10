Petrol 100 doların üzerinde tutundu: Arz endişeleri güçleniyor

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Brent 100 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 gerileyerek 101,10 dolara indi. ABD Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,2 yükselerek 96,24 dolardan işlem gördü.

Brent fiyatları, ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesine yönelik kalıcı bir anlaşmaya varılamaması ve saldırıların yeniden başlamasının ardından ağustos başındaki seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 30 yükseldi.

Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor

İran, çarşamba günü ABD'nin beş İran petrol tankerini batırmasının ardından Hürmüz Boğazı yakınlarında 10 gemiye saldırdığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları ise yeni saldırılara karşılık verileceğini ve misillemelerin daha da tırmanabileceğini duyurdu.

Söz konusu gelişmeler, dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeleri artırdı.

"Petrol akışları kesintiye uğrayabilir"

ANZ analisti Daniel Hynes, müşterilere gönderdiği değerlendirmede, karşılıklı saldırıların Basra Körfezi'nden petrol akışlarının öngörülebilir gelecekte kesintiye uğramaya devam edebileceğine işaret ettiğini belirtti.

Piyasalarda özellikle tanker trafiğine yönelik saldırıların devam etmesi halinde bölgeden gerçekleştirilen petrol sevkiyatlarının daha ciddi baskı altında kalabileceği değerlendiriliyor.

Alternatif güzergahlarda da risk artıyor

Körfez petrol ihracatı için kullanılabilecek alternatif güzergahlar üzerindeki baskı da giderek artıyor. İran'la bağlantılı Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması, Kızıldeniz üzerinden gerçekleştirilen ham petrol taşımacılığına ilişkin riskleri artırıyor.

Böylece petrol piyasasında yalnızca Hürmüz Boğazı değil, bölgedeki alternatif sevkiyat rotaları da yakından takip edilirken, çatışmaların genişlemesi halinde küresel arz üzerindeki baskının daha da artabileceği belirtiliyor.