Petrol 110 doları aştı! Suudi Arabistan'daki saldırılar piyasayı sarstı

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Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 1,2 artışla varil başına 110,11 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) yüzde 1 değer kazanarak 98,12 dolara çıktı.

Bölgedeki saldırıların enerji altyapısını ve deniz taşımacılığını tehdit etmesi, petrol piyasalarında yukarı yönlü hareketi destekledi.

Suudi Arabistan'da can kayıpları yaşandı

İran destekli Husilerin çarşamba günü düzenlediği saldırılarda, Suudi Arabistan'ın Dammam kentindeki sivil havalimanında bir kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı. Ülkedeki bir petrol sahasına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında ise iki kişi yaşamını yitirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, bölgedeki bazı diplomatik temsilciliklerde görev yapan personelin aile üyelerinin ayrılmasını istemesinin ardından, başka temsilciliklerden de tahliyelerin planlandığı bildirildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki riskler artıyor

LSEG analistleri, İran'ın tankerleri Hürmüz Boğazı'nın ötesinde, Umman Körfezi'ne kadar hedef aldığını belirtti. Analistler, bu saldırıların Körfez'deki petrol yüklemelerini ve gemiden gemiye petrol transferlerini tehdit ettiğine dikkat çekti.

Kpler verilerine göre, son iki haftada deniz taşımacılığına yönelik en az 18 saldırı gerçekleşti. Söz konusu gelişmeler, enerji sevkiyatının güvenliğine ilişkin kaygıları artırırken petrol fiyatları üzerindeki baskıyı da güçlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin kendisini savunmaya tamamen hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ABD'nin abluka ve tehditlerinin sürdüğü bir ortamda diyalog beklenemeyeceğini ifade etti.

ABD'nin petrol stokları beklentilerin altında azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,06 milyon varil azalarak 412,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Analistler stoklarda 820 bin varillik düşüş bekliyordu.

Dizel ve kalorifer yakıtını içeren distilat stokları ise beklentilerin aksine 1,68 milyon varil arttı.

ABD yönetimi, İran ve Ukrayna'daki savaşların yol açtığı dizel arzındaki sıkıntıları ve fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla acil durum kalorifer yakıtı rezervinin yaklaşık üçte birine kadarını kredi yoluyla kullanıma sunmayı planlıyor. Söz konusu rezervin toplam büyüklüğü 1 milyon varil olarak belirtiliyor.

Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri yeniden gündemde

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik konuları görüştü.

Kremlin, ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmelerinin gelecek ay yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de görüşmelerin mümkün olan en kısa sürede başlamasını desteklediğini belirtti.