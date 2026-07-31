Petrol, artan arzın etkisiyle geriledi: Aylık bazda güçlü yükseliş sürüyor

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Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde kayda değer bir ilerleme sağlanamamasına rağmen, kritik deniz ticaret yollarından petrol akışının artmasının etkisiyle cuma günü geriledi.

Buna karşın, jeopolitik gerilimlerin ay boyunca arz endişelerini artırmasıyla petrol fiyatları aylık bazda yaklaşık yüzde 20 yükseliş kaydetmeye hazırlanıyor.

Petrolde kâr satışı: Brent ve WTI geri çekildi, aylık kazanç güçlü kaldı

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 gerileyerek 88 dolara inerken, ABD ham petrolü (WTI) ise 1,50 dolar ya da yüzde 1,8 değer kaybederek 82,09 dolardan işlem gördü. Gün içindeki düşüşlere rağmen her iki gösterge de temmuz ayını yaklaşık yüzde 20'lik yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.

ING: Hürmüz'deki petrol akışı fiyat baskısını hafifletiyor

ING analisti Daniel Hynes, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilime rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışında artışa işaret eden gelişmelerin piyasalardaki arz endişelerini azalttığını belirtti. Hynes, söz konusu gelişmenin petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı hafiflettiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı petrol piyasalarının kritik gündemi olmayı sürdürüyor

Küresel ham petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının yaklaşık beşte birine ev sahipliği yapan Hürmüz Boğazı, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından enerji piyasalarının en yakından izlediği kritik geçiş noktalarından biri haline geldi.

Suudi Arabistan'dan Kızıldeniz hamlesi: 14 ülkeli Deniz Güvenliği Koalisyonu

Öte yandan Suudi Arabistan, Bab el-Mendeb Boğazı, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde deniz güvenliğini güçlendirmek amacıyla çok uluslu bir koalisyon oluşturulmasına öncülük etmeyi hedefliyor. Suudi Savunma Bakanlığı, aralarında Türkiye, Mısır, Pakistan, Sudan ve Cibuti'nin de bulunduğu 14 ülkenin söz konusu girişime destek verdiğini duyurdu.

Husilerden deniz ablukası hamlesi: Kızıldeniz'deki petrol rotası tehlikede

İran destekli Yemenli Husiler, geçen hafta Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan ederek, Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullanılan Kızıldeniz güzergâhı üzerinden gerçekleştirilen petrol ihracatını tehdit etmişti. Bu gelişme, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri yeniden artırmıştı.

Phillip Nova: Güvenlik riskleri petrolde jeopolitik risk primini artırıyor

Phillip Nova analisti Priyanka Sachdeva, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de tanker trafiğinin devam ettiğini ancak artan güvenlik risklerinin navlun ve sigorta maliyetlerini yükselttiğini belirtti. Sachdeva, bu maliyet artışlarının petrol fiyatlarına önemli ölçüde jeopolitik risk primi eklediğini ifade etti.