Petrol, arz endişelerinin azalmasıyla haftayı sert kayıpla kapatmaya hazırlanıyor

Petrol fiyatları cuma sabahı arz endişelerinin azalmasıyla gerilerken, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan daha fazla tankerinin bölgeden ayrılması, perşembe günü Umman açıklarında bir yük gemisinin vurulmasına rağmen piyasalardaki tedirginliği bir miktar hafifletti.

Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları haftayı sert kayıplarla kapatmaya hazırlanıyor.

Brent petrol yüzde 0,25 düşüşle 75,07 dolara gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,18 azalışla 71,79 dolardan işlem gördü.

Hürmüz Boğazı’nda gerilim: ABD, İran’ın gemiye ateş açtığını öne sürdü

İki ABD’li yetkili, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan bir yük gemisine ateş açtığını öne sürdü. İranlı yetkililer ise boğazda belirlenen rotaların dışından seyreden gemilerin güvenliğinin garanti edilemeyeceğini bildirdi.

Brent ve WTI petrol fiyatlarının bu hafta yaklaşık yüzde 7 oranında değer kaybetmesi bekleniyor.

Hürmüz Boğazı’nda petrol sevkiyatı Şubat’tan bu yana zirvede

Perşembe günü açıklanan veriler, ateşkes anlaşmasının ardından Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasıyla birlikte boğazdan geçen ham petrol sevkiyatının, Şubat ayında ABD-İsrail ile İran arasında başlayan çatışmalardan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösterdi. Boğazın ne kadar süre açık kalacağına ilişkin belirsizlik ise ticaret hacmini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Bununla birlikte, boğazdan geçen toplam gemi trafiği, çatışmaların başladığı 28 Şubat öncesinde görülen günlük ortalama 125 gemilik seviyenin hâlen oldukça altında seyrediyor.

Venezuela’daki depremler küresel arz endişelerini artırdı

Öte yandan, perşembe günü Venezuela’da meydana gelen depremler de küresel arz tarafına yönelik endişeleri artırdı.

İlk değerlendirmelere göre Venezuela’nın geniş petrol, doğalgaz ve rafineri altyapısında hasarın sınırlı kaldığı bildirildi. Ülkenin en büyük üretim bölgeleri, rafinerileri, boru hatları ve terminallerinin büyük bölümünün depremin en şiddetli hissedildiği alanların dışında yer aldığı ifade edildi.

Ancak kaynaklar, deprem sonrası yaşanan elektrik kesintilerinin Venezuela’nın günlük yaklaşık 1,2 milyon varil seviyesindeki üretimini sürdürüp sürdüremeyeceğine ilişkin belirsizlik oluşturduğunu belirtti.