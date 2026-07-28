Petrol ateşkesi fiyatladı: İran geriliminin durmasıyla fiyatlar düştü

Petrolde diplomasi umudu satış getirdi

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ara vermesinin ardından çatışmaların diplomatik yollarla çözülebileceği ve Orta Doğu'daki enerji arzına ilişkin risklerin azalabileceği beklentisiyle salı günü geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 0,6 düşüşle 87,82 dolara inerken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,8 değer kaybederek 81,95 dolardan işlem gördü. Günün ilk saatlerinde her iki gösterge de yüzde 1'e yaklaşan kayıplarla bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyelerini test etti.

Trump'tan İran mesajı: "Anlaşma mümkün, ancak saldırılar yeniden başlayabilir"

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada İran ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve tarafların anlaşmaya varma ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Ancak Trump, müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde ABD'nin saldırıları yeniden başlatabileceği uyarısında bulunurken, İran da olası yeni saldırılara misillemeyle karşılık vereceğini açıkladı.

Analistten petrol uyarısı: Riskler henüz ortadan kalkmadı

Bloomberg HT'de yer alan habere göre IG analisti Tony Sycamore, müşterilerine gönderdiği değerlendirmede, “Şimdilik gerilimin tırmanmasını önleyecek bir çıkış yolunun bulunması fiyatlar üzerindeki baskıyı hafifletti ve Husilerin Suudi Arabistan altyapısına yönelik saldırılarına ilişkin endişeleri azalttı. Ancak durum hâlâ son derece değişken” ifadelerini kullandı.

Husilerin hedefi Bab el-Mendeb'i yeni Hürmüz'e dönüştürmek

Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan ve Suudi Arabistan destekli hükümetin dışişleri bakanı adayı Afrah al-Zouba, Husilerin stratejik hedefinin Bab el-Mendeb Boğazı üzerinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kurduğu etkiye benzer bir kontrol mekanizması oluşturmak olduğunu söyledi.

Analistten kritik uyarı: Kızıldeniz ve Hürmüz'de deniz trafiği hâlâ baskı altında

Marex analisti Edward Meir, “Husilerin kapsamlı bir deniz ablukasını uygulayabilecek askeri kapasiteye sahip olup olmadığı tartışmalı. Özellikle Suudi Arabistan’ın onlara karşı yoğun saldırılar düzenleyeceği düşünüldüğünde bu daha da belirsiz. Ancak Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin belirgin şekilde azaldığı konusunda şüphe yok” dedi.

Meir, “Fiyatların şu anda daha da yüksek olmamasının temel nedenlerinden biri, özellikle Asya’da görülen talep daralması” ifadelerini kullandı.

Barclays: Hürmüz Boğazı'nda petrol akışı yarı yarıya azaldı

Barclays analistleri, pazartesi günü yayımladıkları değerlendirmede Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışındaki zayıflığın sürdüğüne dikkat çekti. Analistlerin hesaplamalarına göre, 24 Temmuz'da sona eren haftada boğazdan taşınan ham petrol ve rafine ürünlerin net ihracatı günlük ortalama 2,9 milyon varile geriledi. Bir önceki haftada ise bu miktar günlük 5,9 milyon varil olarak gerçekleşmişti.

ABD petrol stoklarında düşüş beklentisi fiyatları destekliyor

Öte yandan Reuters'ın pazartesi günü yayımladığı anket, ABD'de geçen hafta ham petrol ve benzin stoklarının azalmış olabileceğine işaret etti. Ankete göre, distile yakıt stoklarının ise aynı dönemde artış göstermesi bekleniyor.