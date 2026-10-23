Petrol beş ayın zirvesinde: Piyasalar diken üstünde

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Brent vadeli petrol kontratları yüzde 0,2 düşüşle varil başına 112,96 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) yüzde 0,3 kayıpla 98,12 dolardan işlem gördü.

Haftalık performansta iki petrol türü farklı yönlerde ilerledi. WTI, iki haftalık yükseliş serisini sonlandırmaya hazırlanırken Brent petrolün üst üste üçüncü haftayı yükselişle tamamlaması bekleniyor. Brent, önceki seansta 4 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesinden kapanmıştı.

Suudi Arabistan'da enerji arzı endişesi

Reuters'ın haberine göre, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, çatışmaların şiddetlenmesi üzerine perşembe günü Dahran kentindeki genel merkezinin tahliye edilmesini istedi.

İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'in girişinde bulunan stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı yönünde ilerlemesi bölgede tansiyonu yükseltti. Bu gelişmenin ardından Husiler ile Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasındaki çatışmalar yoğunlaştı.

Bölgedeki gerilimin enerji altyapısını ve petrol taşımacılığını tehdit etmesi, küresel arzda yeni kesintiler yaşanabileceği endişesini güçlendirdi.

Libya'da petrol üretimi azaldı

Petrol fiyatlarını etkileyen bir diğer gelişme Libya'da yaşandı. Hamada ve Tahara petrol sahalarından Zaviye Limanı'na uzanan petrol boru hattındaki bir vananın kapatılması, her iki sahadaki üretimin azalmasına neden oldu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı, gelişmeyi perşembe günü Reuters'a açıkladı. Üretimdeki düşüş, Orta Doğu'daki arz endişelerinin öne çıktığı dönemde petrol piyasalarındaki yukarı yönlü riskleri artırdı.

Rusya-Ukrayna görüşmeleri yeniden gündemde

Öte yandan Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD temsilcisi Steve Witkoff ile St. Petersburg'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ukrayna ile ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakereleri gelecek ay yeniden başlatmaya hazır olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de şubat ayından bu yana yapılması beklenen görüşmelerin kasım ayının başında gerçekleştirilmesini umduğunu ifade etti.

Rus petrolü küresel piyasalar için önemini koruyor

ABD enerji verilerine göre Rusya, 2025 yılında ABD ve Suudi Arabistan'ın ardından dünyanın en büyük üçüncü ham petrol üreticisi oldu.

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından uygulanan yaptırımlar, ülkenin enerji kaynaklarının küresel piyasalara erişimini sınırladı. Rus petrolüne yönelik kısıtlamalar ve jeopolitik gelişmeler, küresel arz beklentileri üzerinden petrol fiyatlarının seyrini etkilemeye devam ediyor.