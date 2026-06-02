Petrol boru hatlarında nisan ayında hareketlilik arttı

Türkiye'den geçen ham petrol boru hatlarından taşınan petrol miktarı, nisan ayında bir önceki aya göre artış gösterdi.

BOTAŞ verilerine göre, mart ayında 25 milyon 797 bin varil olan toplam ham petrol sevkiyatı, Nisan ayında 27 milyon 147 bin varil olarak gerçekleşti. Irak-Türkiye, Ceyhan-Kırıkkale, Batman-Dörtyol, Dörtyol-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) olmak üzere beş ana ham petrol boru hattı üzerinden gerçekleşen taşımalar son dönemde dalgalı bir seyir izledi.

Mart ayında 16 milyon 412 bin varil seviyesinde gerçekleşen BTC Boru Hattı üzerinden sevkiyat, nisan ayında hafif bir yükselişle 16 milyon 659 bin varil oldu. Irak-Türkiye Boru Hattı'nda ise belirgin bir hareketlilik yaşandı; mart ayında 3 milyon 176 bin varil olan sevkiyat, nisan ayında 5 milyon 504 bin varil olarak kaydedildi.

Nisan ayında Ceyhan-Kırıkkale hattından 2 milyon 877 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 1 milyon 606 bin varil ve Dörtyol-Ceyhan hattından 501 bin varil ham petrol taşındı.

Hat bazında toplulaştırıldığında, nisan ayı itibarıyla ilk dört ayda Türkiye'den geçen boru hatlarıyla taşınan toplam ham petrol miktarı Irak-Türkiye hattında 20 milyon 819 bin varil, Ceyhan-Kırıkkale hattında 10 milyon 940 bin varil, Batman-Dörtyol hattında 9 milyon 448 bin varil, Dörtyol-Ceyhan hattında 2 milyon 410 bin varil ve BTC hattında 64 milyon 13 bin varil olarak gerçekleşti.