Petrol devine 2 milyar dolarlık darbe

ExxonMobil'in kârı, enerji devi için 2022'nin en parlak döneminin ardından emtia piyasalarının normalleşmesiyle birlikte düşen doğal gaz fiyatlarından olumsuz etkileneceği ortaya çıktı.

Petrol devi çarşamba günü yaptığı açıklamada, düşük gaz fiyatlarının Nisan-Haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla hammadde sektöründe kazançları 1,8 milyar ila 2,2 milyar dolar azaltacağını söyledi. Zayıf rafinaj marjları ise alt sektör kârlarını 2 milyar ila 2,2 milyar dolar düşürecek..

11.4 milyar dolar prim yazmıştı

Petrol devi, Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin petrol ve gaz fiyatlarını yükselterek rekor kırdığı 2022'nin ardından ilk çeyrekte 11.4 milyar dolar kar elde etti.