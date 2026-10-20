Petrol düşüşe geçti: Rusya kararı piyasaları etkiledi

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Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,45 gerileyerek varil başına 109,06 dolara indi. Kasım vadeli ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,33 düşüşle 103,32 dolara gerilerken, daha aktif işlem gören aralık vadeli WTI kontratı yüzde 0,47 kayıpla 98,08 dolardan işlem gördü.

Rusya'nın petrol üretimi arttı

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), Rusya'nın ham petrol üretiminin eylülde günlük 65 bin varil artarak 8,43 milyon varile yükseldiğini bildirdi. Buna karşın üretim, geçen yılın aynı dönemine kıyasla günlük yaklaşık 870 bin varil daha düşük seviyede kaldı.

KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, Rus dizel arzındaki olası artışın teorik olarak petrol piyasasını rahatlatabileceğini belirtti. Waterer, buna rağmen yatırımcıların Körfez bölgesindeki enerji altyapısına yönelik yeni saldırı risklerine daha fazla odaklandığını ifade etti.

Orta Doğu'daki saldırılar arz endişelerini artırdı

İran destekli Husiler, pazartesi günü Suudi Arabistan'daki Aramco tesisleri, Şeybe petrol sahası ve bazı havalimanları dahil olmak üzere enerji, havacılık ve askeri hedeflere saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

Suudi yetkililer söz konusu iddiaları hemen doğrulamazken, Reuters saldırıları bağımsız olarak teyit edemedi.

Öte yandan Yemen'in Şebve vilayetindeki bir güvenlik güçleri eğitim kampına düzenlenen saldırıda 58 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.

Bölgedeki saldırılar, enerji altyapısının zarar görmesi ve petrol arzında kesinti yaşanması ihtimalini gündemde tutuyor. Bu riskler, fiyatlardaki düşüşe rağmen petrolün varil başına 100 doların üzerindeki seviyelerde kalmasına katkıda bulundu.

ABD'nin petrol stokları takip ediliyor

Piyasalarda ABD'nin haftalık petrol stoklarına ilişkin beklentiler de yakından izleniyor. Reuters'ın ön anketine göre, ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta azalmış olması bekleniyor. Aynı dönemde petrol ürünleri stoklarında da düşüş yaşandığı tahmin ediliyor.

Stok verileri, küresel arz endişeleri ve Rusya'ya yönelik yaptırımlardaki değişikliklerle birlikte petrol fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabilecek gelişmeler arasında yer alıyor.