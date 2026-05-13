Petrol fiyatı yüksek seyrini koruyor: Hürmüz'de tansiyon düşmüyor

Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar seviyelerinde işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) vadeli kontratları ise 102 doların altında seyretti. Uydu verileri, İran’ın en önemli petrol ihracat noktası olan Hark Adası çevresinde son günlerde hiçbir tankerin hareket etmediğini gösterdi. Uzmanlar, bunun çatışmaların başlamasından bu yana ülkenin en büyük ihracat terminalinde yaşanan en uzun süreli duraksamanın ilk güçlü işareti olabileceğini belirtiyor.

Trump: İran’ı büyük ölçüde kontrol altında tutuyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran savaşının bu hafta Pekin’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmelerde önemli bir gündem maddesi olmayacağını söyledi. Trump, ticaret görüşmelerinin öncelikli olacağını belirterek, “İran’ı büyük ölçüde kontrol altında tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Buna karşın, çatışmaların ABD içinde Donald Trump üzerindeki siyasi baskıyı artırabileceği ifade ediliyor. Salı günü yayımlanan ekonomik veriler, savaşın enflasyon üzerinde yeniden yukarı yönlü baskı oluşturduğunu gösterdi. ABD’de benzin fiyatları 2022’den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarken, kasım ayında gerçekleştirilecek kritik ara seçimler öncesinde bu gelişme siyasi açıdan dikkatle izleniyor.

Hürmüz savaşın başından beri kapalı

Hürmüz Boğazı, savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 10 haftadır fiilen ulaşıma kapalı kalmayı sürdürüyor. ABD’nin nisan ortasında İran limanlarına yönelik devreye aldığı abluka da çatışmayı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaları daha da zorlaştırdı. Ham petrol, doğalgaz ve yakıt sevkiyatlarında yaşanan aksaklıklar ise küresel ekonomik büyümeye ilişkin kaygıları derinleştirdi.

Çatışmalar, ham petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını Orta Doğu’dan karşılayan Japonya başta olmak üzere birçok Asya ülkesinin enerji tedarik zincirinde ciddi sorunlara neden oldu. Japon rafinerileri alternatif tedarik kaynaklarına yönelirken, ülke 2023’ten bu yana ilk kez Meksika’dan petrol ithalatı gerçekleştirdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre baskının giderek arttığını gösteren bir başka gelişmede, Vietnam’ın devlet petrol şirketinin Basra Körfezi dışında ABD deniz ablukasında bekleyen ham petrol yüklü bir süper tankerin geçişine izin verilmesi için Washington yönetimine çağrıda bulunduğu bildirildi. Şirket, söz konusu sevkiyatın ülke ekonomisi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Tankerin daha önce Hürmüz Boğazı’nı geçtiği, ancak pazartesi günü abluka hattına yaklaşmasının ardından geri dönüş yaptığı ifade edildi.