Petrol fiyatında aşağı yönlü yönlü seyir: Petrol, ABD–İran görüşmesi beklentisiyle geriledi

Petrol, hafta sonu taraflar arasında gerçekleşen füze saldırılarına rağmen yürürlükte kalan geçici ateşkesin geleceği ve Doha’da yapılması olası ABD–İran görüşmelerine ilişkin beklentileri değerlendiren yatırımcıların etkisiyle salı günü geriledi.

Brent petrol fiyatı yüzde 1,03 düşerek varil başına 72,40 dolara geriledi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,66 değer kaybederek 70,32 dolara indi.

"Petrol akışı normale dönmedi"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yatırımcıların Doha’daki görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkacağı beklentisini fiyatladığını, ancak Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının henüz tamamen normale döndüğüne dair somut bir işaret bulunmadığını belirtti.

Waterer, “Piyasa temkinli bir iyimserlik içinde, ancak gerilimin gerçekten azaldığını gösteren daha somut gelişmeler görülene kadar yatırımcılar risklerini dengelemeyi sürdürüyor” dedi.

Trump: Doha’daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada İranlı ve Ummanlı uzmanların önümüzdeki günlerde Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş güzergâhlarının yeniden belirlenmesine ilişkin görüşmelere başlayacağını söyledi. Gharibabadi, İran’ın belirlenen rotaların dışındaki gemilerin geçişini engellemeye çalışacağını da ifade etti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, önümüzdeki günlerde ABD ile herhangi bir düzeyde müzakere toplantısı yapılmayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Doha’daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz.” dedi.

Taraflar arasındaki belirsizlik küresel dengeleri zorluyor

Tarafların bir araya gelip gelmeyeceğine dair belirsizlik, 17 Haziran’da çatışmaların durdurulması için varılan anlaşmanın kırılgan yapısını ortaya koyuyor. Dört aydır süren savaş, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan küresel petrol sevkiyatını aksatırken, kasım ayında gerçekleştirilecek Kongre seçimleri öncesinde Trump açısından da siyasi bir risk oluşturuyor.

Orta Doğu’dan petrol ve LNG sevkiyatı sürüyor

Öte yandan deniz taşımacılığı verilerine göre Orta Doğu’daki üreticiler, Hürmüz Boğazı’nda gemilere yönelik yeni saldırılar ve son günlerde yeniden başlayan ABD–İran gerilimine rağmen petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatını sürdürmeye devam ediyor.

Goldman Sachs: Petrol akışı savaş öncesi seviyeye yaklaşabilir

Goldman Sachs analistleri 29 Haziran tarihli notlarında, Basra Körfezi’nden petrol akışının son iki haftadaki ortalama hızla toparlanmayı sürdürmesi halinde günlük sevkiyatın temmuz ayı başında savaş öncesi seviye olan yaklaşık 23 milyon varile ulaşabileceğini öngördü. Verilere göre Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği ise geçen hafta, şubat ayı sonunda başlayan çatışmalardan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.