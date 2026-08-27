Petrol fiyatları 4 gündür üst üste düşüyor: Hürmüz umudu piyasayı rahatlattı

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Brent 87 doların altına yaklaştı

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 gerileyerek 87,24 dolara düştü. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 0,7 kayıpla 81,67 dolara indi.

Brent petrol böylece üst üste dördüncü işlem gününde değer kaybederken, WTI’daki düşüş serisi beşinci güne taşındı.

Petrol fiyatlarındaki baskının en önemli nedeni ise Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi oldu.

Hürmüz Boğazı için anlaşma umudu

İran ve Umman’ın, Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin görüşmelerde anlaşmaya yaklaştığına yönelik haberler petrol piyasasında arz endişelerini hafifletti.

İran Devrim Muhafızları da iki tarafın stratejik su yolunun kullanımına ilişkin anlaşmaya vardığını açıkladı.

Küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndan savaş öncesinde dünya genelindeki petrol ve doğal gaz tüketiminin yaklaşık beşte birine karşılık gelen sevkiyatlar gerçekleştiriliyordu.

Ancak savaşın başlamasının ardından İran’ın geçişleri kısıtlamasıyla boğazdan taşınan petrol miktarının normal seviyenin yaklaşık dörtte birine kadar gerilediği belirtiliyor.

Arz riski tamamen ortadan kalkmadı

Hürmüz Boğazı’na ilişkin olumlu gelişmeler petrol fiyatlarını aşağı çekse de enerji piyasasında arz güvenliğine ilişkin riskler henüz sona ermiş değil.

Cnbc-E'de yer alan habere göre ANZ Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, İran ve Umman arasındaki görüşmelerin boğazın yeniden açılabileceğine ilişkin beklentileri güçlendirdiğini ve bu durumun petrol fiyatlarını baskıladığını söyledi.

Hynes, buna karşın piyasada arz sıkıntısı yaşanma riskinin devam ettiğine dikkat çekti.

Petrol piyasasının gözü Katar'ın İran ziyaretinde

Orta Doğu’da artan diplomatik trafik de petrol fiyatlarının yönü açısından önem taşıyor.

Katar Başbakanı’nın bugün İran’ı ziyaret ederek yaklaşık altı aydır devam eden çatışmanın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasları yeniden başlatması bekleniyor.

Ancak tarafların olası bir ateşkesin şartları konusunda hâlâ ciddi görüş ayrılıkları yaşadığı ifade ediliyor.

Dizel stoklarında dikkat çeken düşüş

Petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken, enerji piyasasında özellikle dizel arzına ilişkin endişeler sürüyor.

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, 21 Ağustos’ta sona eren haftada dizel ve kalorifer yakıtını kapsayan distilat stokları 2,2 milyon varil azalarak 103,4 milyon varile geriledi.

ANZ, stokların yılın bu dönemi için kaydedilen en düşük seviyeye indiğine dikkat çekti.

Orta Doğu’daki gelişmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşının dizel arzı üzerindeki baskısı da devam ederken, petrol piyasasının yönünde Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, ateşkes görüşmeleri ve küresel arz görünümü belirleyici olacak.