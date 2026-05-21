Petrol fiyatları anlaşma beklentisiyle toparlandı: İran’dan gelecek mesaj bekleniyor

Çarşamba günü yaşanan sert düşüş sonrası petrol, perşembe günü hafif yükselişe geçti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerde “son aşamaya” gelindiğini açıklaması piyasa yönünü etkiledi.

Brent petrol, çarşamba günü yüzde 5,6 gerilemesinin ardından varil başına 105 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolü (WTI) ise 99 dolar civarında işlem gördü. Trump’ın gazetecilere yaptığı açıklamalar, Washington ile Tahran arasında kritik enerji güzergâhı olan Hürmüz Boğazı’ndaki akışın kısa vadede yeniden başlamasını mümkün kılabilecek bir anlaşmaya yönelik beklentileri güçlendirdi.

Petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar

Müzakerelere ilişkin çelişkili haber akışı bu hafta petrol fiyatlarında sert oynaklığa neden olurken, fiyatlar savaşın şubat sonunda başlamasından bu yana hâlâ yüzde 40’ın üzerinde seyrediyor. Buna karşın yatırımcılar, İran’ın kritik sevkiyat rotasını yeniden açabileceği ve Basra Körfezi’nde bekleyen milyonlarca varil petrolün piyasaya dönüşünü mümkün kılabilecek ani bir gerilim düşüşü ihtimalini fiyatlamaya devam ediyor.

"Basra Körfezi’nden çıkan petrolün varış noktasına ulaşması 55 günü buluyor"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Rabobank Küresel Enerji Stratejisti Joe DeLaura, İran ile olası bir barış anlaşmasının petrol fiyatlarını düşürebileceğini ancak “fiziksel piyasaların hâlâ düzensiz durumda olduğunu” söyledi. DeLaura, “Basra Körfezi’nden çıkan petrolün varış noktasına ulaşması 55 güne kadar sürebiliyor. Bu da o süre boyunca stokların azalmaya devam edeceği anlamına geliyor” dedi.

"Orta Doğu petrol akışlarının tam olarak toparlanması 2027 yılına kadar sürebilecek"

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi’nin (ADNOC) Üst Yöneticisi Sultan Al Jaber ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran krizinin hemen sona ermesi durumunda bile Orta Doğu petrol akışlarının tam olarak toparlanmasının 2027 yılına kadar sürebileceğini belirtti. Al Jaber, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının tarihteki en ciddi arz kesintisi olduğunu ifade etti.

Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş trafiğinde görülen sınırlı toparlanma da petrol fiyatlarındaki risk priminin gerilemesine destek verdi. Son günlerdeki sakinliğin ardından üç büyük petrol tankerinin boğazdan geçiş hazırlığında olduğu gözlendi. İran, son 24 saatte 26 geminin geçiş yaptığını duyurdu. Ancak Tahran yönetimi daha önce de gemi takip verilerinin ortaya koyduğundan daha yüksek geçiş rakamları açıklamıştı.

Trump, çarşamba günkü açıklamasında İran konusunda “neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullanarak ya bir anlaşmaya varılacağını ya da “pek hoş olmayan bazı gelişmeler yaşanacağını” söyledi. ABD Başkanı, İran’ın barış şartlarını kabul etmemesi halinde saldırıların yeniden başlayabileceği uyarısını daha önce de yapmıştı.