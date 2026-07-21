Petrol fiyatları ateşkes beklentisiyle geri çekildi

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 88,87 dolara gerilerken, Eylül vadeli ABD ham petrolü (WTI) 82,47 dolarda yatay seyretti. Her iki kontrat da önceki seansta gördüğü bir ayı aşkın sürenin en yüksek seviyelerinin altında işlem gördü.

İran destekli Yemen’deki Husiler, pazartesi günü Suudi Arabistan’a deniz ablukası uygulayacaklarını açıkladı. Bu adımın, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü savaşta yeni bir cephe açabileceği ve Körfez’in ötesinde küresel enerji arzı ile ticareti tehdit edebileceği değerlendiriliyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukası tehdidi önemli çünkü büyük bir petrol ihracatçısında arz kesintisi riskini artırıyor” dedi.

Öte yandan Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, Tahran’ın 17 Haziran’da imzalanan geçici anlaşmayı kurtarmaya yönelik arabulucuların sunduğu 10 günlük ateşkes teklifini aldığını söyledi. Söz konusu geçici anlaşmanın, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşı kalıcı olarak sona erdirecek bir uzlaşının önünü açması amaçlanıyor.

Bloomberg'ün aktardığına göre diplomatik girişimler, ABD’nin İran kentlerine yönelik yeni hava saldırıları ile İran Devrim Muhafızları’nın bölgedeki ABD askeri varlıklarına düzenlediği saldırıların ardından geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise pazartesi günü İran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı.

IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, petrol fiyatlarının son dönemde önemli ölçüde yükseldiğini belirterek, “Fiyatların yeniden yükselme potansiyeli var. Ancak kısa vadede gerilimin azalabileceği ve barış görüşmelerine ilişkin haberler yükselişi şimdilik sınırlıyor. Bu görüşmelerden somut bir sonuç çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek” değerlendirmesinde bulundu.