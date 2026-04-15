Petrol fiyatları diplomatik sinyallerle yön buluyor
Petrol piyasasında yönü artık arz kadar diplomasi belirliyor. Orta Doğu’daki gerilim sürerken gelen her diyalog sinyali, fiyatlara eklenen savaş primini eriterek aşağı yönlü baskı yaratıyor. Ancak Hürmüz Boğazı’nda akışın kesintisiz süreceğine dair güvence arayışı ve devam eden jeopolitik riskler, düşüşü sınırlayan ana faktörler olmaya devam ediyor.
Phillip Nova'nın Kıdemli Piyasa Analisti Priyanka Sachdeva, Orta Doğu gerilimlerinin sürdüğü ortamda petrol fiyatlarının giderek daha fazla diplomatik sinyallerle yönlendirildiğini söyledi. Yenilenen diyalog belirtilerinin her birinin, yatırımcıların bu ay ham petrole ekledikleri savaş primini çözmesiyle fiyatları aşağı çektiğini belirtti.
Phillip Nova, diplomatik ilerleme ve Hürmüz Boğazı'ndan kesintisiz tanker geçişine ilişkin güvencelerin Brent'i 80 dolar bölgesine çekebileceğini, ancak kalan jeopolitik riskin düşüşü sınırladığını ifade etti.
Yakın vadeli WTI ham petrol sözleşmeleri varil başına 91.71 dolarla yüzde 0.5 yükselirken, yakın vadeli Brent sözleşmeleri yüzde 1.0 artışla 95.74 dolarda seyrediyor.