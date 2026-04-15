Petrol fiyatları diplomatik sinyallerle yön buluyor

Phillip Nova'nın Kıdemli Piyasa Analisti Priyanka Sachdeva, Orta Doğu gerilimlerinin sürdüğü ortamda petrol fiyatlarının giderek daha fazla diplomatik sinyallerle yönlendirildiğini söyledi. Yenilenen diyalog belirtilerinin her birinin, yatırımcıların bu ay ham petrole ekledikleri savaş primini çözmesiyle fiyatları aşağı çektiğini belirtti.

Phillip Nova, diplomatik ilerleme ve Hürmüz Boğazı'ndan kesintisiz tanker geçişine ilişkin güvencelerin Brent'i 80 dolar bölgesine çekebileceğini, ancak kalan jeopolitik riskin düşüşü sınırladığını ifade etti.

Yakın vadeli WTI ham petrol sözleşmeleri varil başına 91.71 dolarla yüzde 0.5 yükselirken, yakın vadeli Brent sözleşmeleri yüzde 1.0 artışla 95.74 dolarda seyrediyor.