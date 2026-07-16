Petrol fiyatları dört gündür durmuyor: Hürmüz Boğazı endişesi piyasayı sarstı

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'daki askeri hedeflere yönelik yeni saldırı dalgasının Ortadoğu'da kapsamlı bir çatışmanın yeniden başlayabileceği endişelerini artırmasının ardından perşembe günü üst üste dördüncü işlem gününde de yükselişini sürdürdü. Hürmüz Boğazı'nda arzın kesintiye uğrayabileceğine yönelik kaygılar da fiyatlardaki yükselişi destekledi.

ABD-İran gerilimi tırmanıyor: Karşılıklı saldırılar enerji piyasalarını alarm durumuna geçirdi

ABD, çarşamba günü İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye aldıktan sonra İran'ın kıyı savunma sistemleri ve füze tesislerine yeni hava saldırıları düzenledi.

Buna karşılık İran, ABD ile "varoluşsal bir savaş" içinde olduğunu belirterek bölgedeki enerji ihracatını daha da kısıtlayabileceği uyarısında bulundu. Karşılıklı hamleler, Hürmüz Boğazı'nda arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırarak küresel enerji piyasalarındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

Petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor: Brent 85 doların üzerinde

Petrol fiyatları, jeopolitik gerilimin etkisiyle yükselişini sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 85,28 dolara yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,5 primle 80,02 dolardan işlem gördü.

Her iki gösterge de çarşamba gününü yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle tamamladı. Fiyatlar, salı günü ulaşılan yaklaşık son bir ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrini koruyor.

Uzmandan petrol uyarısı: Çatışmalar derinleşirse WTI 87 doları görebilir

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Nissan Securities Investment Baş Stratejisti Hiroyuki Kikukawa, Ortadoğu'da yeniden tırmanan gerilimin petrol piyasalarında alımları desteklediğini belirtti.

Kikukawa, bölge ülkelerinin arabuluculuk girişimlerinin sürdüğünü ve piyasalarda tam kapsamlı bir savaşın düşük ihtimal olarak görüldüğünü ifade etti. Ancak çatışmaların şiddetlenmesi halinde ABD ham petrolü (WTI) fiyatının varil başına 85-87 dolar bandına yükselebileceği uyarısında bulundu.

Hürmüz endişesi petrolü yükseltti: Arz kesintisi korkusu fiyatları destekliyor

Petrol fiyatları, savaş öncesinde küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretinin yaklaşık beşte birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı'nda arz kesintilerinin derinleşebileceğine yönelik endişeler nedeniyle bu hafta yükseliş gösterdi. Jeopolitik risklerin artması, enerji arzına ilişkin kaygıları güçlendirerek petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor: İki kritik boğaz için arz alarmı

İran ile ABD arasında geçen hafta yeniden alevlenen çatışmalar, haziran ayında aylar süren gerilimin ardından sağlanan kırılgan ateşkesi fiilen sona erdirerek bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti.

Analistler, İran'ın Yemen'deki Husi müttefikleri aracılığıyla Kızıldeniz'e açılan Babülmendep Boğazı'nı kapatabileceği yönünde mesajlar verdiğine dikkat çekiyor. Böyle bir adımın, Washington ile gerilimi daha da tırmandırabileceği ve Hürmüz Boğazı ile birlikte dünyanın en kritik iki enerji ticaret koridorunda arz güvenliği riskini artırabileceği değerlendiriliyor.

Goldman Sachs'tan petrol için kritik tahmin: Brent 110 doları aşabilir

Goldman Sachs, Körfez bölgesinden petrol ihracatındaki toparlanmanın gecikmesi halinde Brent petrolün varil fiyatının yılın dördüncü çeyreğinde 110 doların üzerine çıkabileceğini öngördü.

Banka, buna karşın Ortadoğu'da gerilimin azalması ve üretimin beklenenden daha hızlı toparlanması durumunda ise petrol fiyatlarının yıl sonuna doğru 60 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini değerlendirdi.

ABD ham petrol stokları beklentilerin altında azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 10 Temmuz ile sona eren haftada ülkenin ham petrol stoklarının 1,7 milyon varil azaldığını açıkladı.

Piyasalarda ise ham petrol stoklarının söz konusu dönemde 2,6 milyon varil gerilemesi bekleniyordu. Açıklanan veri, beklentilerin altında kalan bir stok düşüşüne işaret etti.