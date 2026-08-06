Petrol fiyatları geriledi: Hürmüz Boğazı için barış umudu piyasaları rahatlattı

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Petrol fiyatları, perşembe günü İran ile Umman arasında devam eden müzakerelerin ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına kapı aralayabileceği yönündeki beklentilerin güçlenmesiyle geriledi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılabileceğine dair iyimserlik de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Petrol fiyatları perşembe günkü işlemlerde düşüş eğilimini sürdürdü. Brent petrol vadeli kontratları yüzde 0,5 değer kaybederek varil başına 79,08 dolara inerken, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,7 düşüşle 74,69 dolardan işlem gördü.

Bir önceki işlem gününde Brent petrol sınırlı bir yükseliş kaydederken, WTI günü hafif kayıpla tamamlamıştı.

Analistten petrol yorumu: Gözler ABD-İran kalıcı barış anlaşmasında

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Nomura Securities Ekonomisti Yuki Takashima, İran ile Umman arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğine ilişkin haberlerin petrol piyasasında satış baskısını artırdığını belirtti.

Takashima, petrol fiyatlarının ABD ile İran'ın 17 Haziran'da geçici ateşkes ve barış anlaşmasına vardığı dönemde görülen seviyelere geri çekildiğini ifade etti. Piyasaların artık geçici uzlaşının kalıcı bir barış anlaşmasına dönüşüp dönüşmeyeceğine odaklandığını vurgulayan Takashima, yatırımcıların müzakerelerden gelecek yeni açıklamaları yakından izlediğini söyledi.

ABD-İran barışı için tarihi taviz: Hürmüz Boğazı'nda kontrol iran'a verilebilir

Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı kaynak ile iki bölgesel yetkilinin aktardığına göre, ABD ile İran arasındaki çatışmayı sona erdirmeyi hedefleyen İran-Umman anlaşma taslağı dikkat çeken bir madde içeriyor.

Taslağa göre, Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne giriş yapan gemilerin denetim ve kontrol yetkisinin Tahran yönetimine verilmesi planlanıyor. Söz konusu düzenleme, İran'a bugüne kadar önerilen en kapsamlı tavizlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı gerilimi sürüyor: ABD ve İran'dan karşılıklı mesajlar

ABD yönetimi, anlaşma taslağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Başkan Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılmasını sağlayacak bir anlaşmanın yakın olduğunu ifade ederken, ABD'li yetkililer boğazın kontrolünün İran'a devredilmesini hiçbir koşulda kabul etmeyeceklerini vurguladı. Yetkililer, Hürmüz'ün küresel enerji sevkiyatı açısından stratejik önemine dikkat çekti.

İran ise Washington'a sert bir uyarıda bulundu. Tahran yönetimi, ülkeye yönelik olası yeni bir ABD saldırısına, ABD'nin Körfez bölgesindeki müttefiklerine ait kritik enerji altyapılarını hedef alarak karşılık vereceğini bildirdi. Bu açıklamalar, bölgedeki jeopolitik gerilimin sürdüğüne işaret etti.

Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor: Husiler Suudi tankerlerini hedef aldıklarını duyurdu

Öte yandan, İran destekli Yemen'deki Husiler, çarşamba günü Kızıldeniz'de Yenbu açıklarında seyreden bir Suudi petrol tankeri ile Aden Körfezi'ndeki bir başka Suudi petrol tankerini füze saldırılarıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan ise Husilerin saldırı iddiasına ilişkin henüz resmi bir doğrulama ya da açıklama yapmadı. Bu gelişme, bölgedeki enerji güvenliğine yönelik endişelerin canlı kalmasına neden oldu.

Analist uyardı: Husi saldırıları petrol piyasasında riski canlı tutuyor

Nomura Securities Ekonomisti Yuki Takashima, Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürebileceğine ilişkin endişelerin piyasalarda etkisini koruduğunu belirtti.

Takashima, bu riskin Orta Doğu'da deniz taşımacılığına yönelik tehditlerin tamamen ortadan kalkacağı yönündeki beklentileri zayıflattığını ve enerji arzına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olduğunu ifade etti.

ABD ham petrol stokları beklenmedik şekilde arttı

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) yayımladığı verilere göre, rafinerilerin ham petrol işleme faaliyetlerini yavaşlatması ve ithalattaki artışın etkisiyle ABD'nin ham petrol stokları yükseldi.

Stoklardaki artış, arzın güçlendiğine işaret ederken, petrol piyasasında fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan unsurlar arasında yer aldı.

ABD petrol stoklarında sürpriz artış! Beklentiler ters köşe oldu

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) verilerine göre, 31 Temmuz'da sona eren haftada ülkenin ham petrol stokları 2,5 milyon varil artarak 407 milyon varile yükseldi.

Veri, piyasa beklentilerinin tersine bir tablo ortaya koydu. Reuters anketine katılan analistler, aynı dönemde ham petrol stoklarının 1,5 milyon varil azalacağını öngörüyordu. Bu nedenle açıklanan rakamlar, petrol piyasasında sürpriz olarak değerlendirildi.