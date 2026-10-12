Petrol fiyatları geriledi: Rusya'nın arz artışı beklentisi etkili oldu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Brent petrol vadeli kontratları yüzde 1,47 düşüşle varil başına 103,18 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) vadeli kontratları da yüzde 1,68 değer kaybederek 90,31 dolara indi.

Dizel fiyatlarını izleyen ICE gasoil vadeli kontratlarında ise düşüş yüzde 3'ü buldu. Kontratlar, varil başına 1.436 dolara geriledi.

Rusya'nın dizel arzı beklentisi piyasayı rahatlattı

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Rusya'nın ABD'ye ve küresel piyasalara derhal 300 bin metrik tondan fazla, yaklaşık 2,25 milyon varil dizel sağlayacağını açıklamıştı.

KCM Trade Baş Analisti Tim Waterer, Rusya'dan beklenen arz artışının kısa vadeli arz baskısını azalttığını belirtti. Waterer, enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin ateşkesin geçerliliği ve süresine yönelik belirsizliklerin ise petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlayabileceğine dikkat çekti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol da ülkelerin ilave dizel stoklarını piyasaya sunma ihtimalini değerlendirmesi ve daha önce taahhüt edilen stok salımlarını hızlandırması gerektiğini söyledi.

Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını destekliyor

Rusya kaynaklı arz artışı beklentisine rağmen Orta Doğu'daki çatışmalar, Brent petrolün varil başına 100 doların üzerinde kalmasında etkili oluyor.

Husiler, cumartesi günü Riyad'daki uluslararası havalimanına düzenlenen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin yaralandığı saldırının sorumluluğunu üstlendi. Suudi yetkililer, pazar günü havalimanına yönelik yeni bir saldırıda da yaralananlar olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Trump, İran'la bağlantılı bölgesel çatışmalar kapsamında ABD'nin Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik saldırılarına katılmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nda tanker saldırıları endişe yaratıyor

Hürmüz Boğazı'nda tanker saldırılarının artması, Orta Doğu'dan petrol ihracatının toparlanmasına ilişkin beklentileri tehdit ediyor.

Umman'ın Sohar demirleme bölgesinde bir tankerin insansız hava aracıyla vurulduğu, başka bir tankerin ise Hürmüz Boğazı'ndan geçerken kimliği belirsiz bir mühimmat nedeniyle hasar gördüğü bildirildi.

Bölgedeki güvenlik risklerinin devam etmesi, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri canlı tutarken fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Goldman Sachs petrol tahminini yükseltti

Goldman Sachs, aralık ayına ilişkin Brent petrol fiyat tahminini varil başına 85 dolardan 90 dolara çıkardı. Bankanın tahminindeki artış, petrol piyasasında arz ve jeopolitik risklerin önemini koruduğuna işaret etti.

Meksika Körfezi'nde üretim yeniden başlatılıyor

Öte yandan Shell, Chevron ve BP, Isaias Kasırgası'nın cumartesi günü Meksika Körfezi kıyılarına ulaşmasının ardından platformlardaki üretimi yeniden başlatmak ve personeli geri göndermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki üretimin yeniden devreye alınması, küresel petrol arzı açısından yakından izleniyor.