Petrol fiyatları geriledi: Suudi Arabistan’ın ek arz hamlesi etkili oldu

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Brent ve WTI’da düşüş

Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 gerileyerek 104,59 dolara inerken, ABD Batı Teksas türü ham petrol (WTI) yüzde 1,1 düşüşle 101,29 dolara geriledi.

Her iki petrol kontratı da Çarşamba günü yaklaşık 3 dolar değer kaybetmişti.

Nissan Securities Investment Baş Stratejisti Hiroyuki Kikukawa, Suudi Arabistan’ın Umman üzerinden petrol sevkiyatına başlayacağına ilişkin haberlerin arz sıkışıklığı endişelerini bir miktar hafiflettiğini söyledi.

Kikukawa ayrıca, gelecek hafta gerçekleşmesi beklenen ABD-Çin zirvesi öncesinde Orta Doğu’daki gerilimin azaltılabileceğine yönelik beklentilerin de petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırladığını belirtti.

Suudi Arabistan’dan alternatif sevkiyat rotası

Konuya yakın kaynaklara göre Suudi Arabistan, Asyalı rafinerilere daha fazla ham petrol ulaştırmak amacıyla Umman’ın Sohar Limanı açıklarında gemiden gemiye transfer yöntemini kullanıyor.

Bu yöntem, Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik saldırıların küresel petrol arzı üzerindeki etkisinin bir bölümünü telafi etmesine olanak sağlıyor.

Petrol haftanın başında dört ayın zirvesini görmüştü

Petrol fiyatları, haftanın başında deniz taşımacılığı sektöründen gelen haberlerin ardından yaklaşık dört ayın en yüksek seviyelerine çıkmıştı.

Kaynaklar, Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz’deki önemli petrol ihracat merkezlerinden Yanbu’daki ham petrol yüklemelerini durdurduğunu ve Avrupa’daki bazı müşterilerine yönelik kargo teslimatlarını iptal ettiğini bildirmişti.

Yüklemelerdeki duruşun, Yanbu Limanı’nı besleyen Doğu-Batı petrol boru hattına düzenlenen saldırıların ardından gerçekleştiği belirtilmişti.

Boru hattındaki hasar belirsizliğini koruyor

İran’ın Şubat sonunda ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nı ablukaya almaya başlaması, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırmıştı.

Savaş öncesinde dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Üç petrol ve güvenlik kaynağına göre, Doğu-Batı petrol boru hattına hizmet veren iki pompalama istasyonu geçen hafta düzenlenen saldırıda hasar gördü. İstasyonların ne zaman yeniden faaliyete geçirileceği ise henüz netleşmedi.

Yemen’de çatışmalar sürüyor

Orta Doğu’daki gerilim de petrol piyasasının gündemindeki yerini koruyor.

İran destekli Husiler, Çarşamba günü yaptıkları açıklamada Suudi savaş uçaklarının Yemen’e yoğun hava saldırıları düzenlediğini, Husi güçlerinin ise Suudi kentlerine insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.

ABD petrol stokları beklentiden az geriledi

Öte yandan ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 640 bin varil azaldığını açıkladı.

Reuters’ın enerji analistleriyle gerçekleştirdiği ankette stokların 1,62 milyon varil azalması bekleniyordu. Böylece açıklanan stok düşüşü piyasa beklentisinin altında kaldı.

ABD’de petrol stoklarına ilişkin veriler de küresel arz-talep dengesine yönelik beklentiler açısından piyasaların radarında kalmaya devam ediyor.