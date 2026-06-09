Petrol fiyatları İsrail-İran ateşkesi sonrası geriledi

Petrol fiyatları, İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları durdurmasının ardından önceki seanstaki kazançlarının büyük bölümünü geri verdi.

ICE'de Ağustos vadeli Brent petrol yüzde 1,38 düşüşle varil başına 92,95 dolara geriledi. NYMEX'de Temmuz vadeli WTI vadeli kontratları ise yüzde 1,83 gerileyerek varil başına 89,63 dolara indi.

İsrail ve İran'ın saldırıları durdurması, savaşı sona erdirmeye yönelik bölgesel müzakereleri tehdit eden son gerilimin ardından piyasada risk primini azalttı.

Öte yandan Çin'den gelen son ticaret verileri, ham petrol ithalatının nisanda daha da gerilediğini gösterdi. Rafinerilerin yurt dışından ek petrol tedarik etmek yerine stokları kullanmayı artırdığı belirtildi.

Saxo Bank analistleri, Çin'in ham petrol ithalatındaki yıllık yüzde 29'luk düşüşün, ABD ihracatındaki artış, stratejik petrol rezervlerinden yapılan satışlar ve talepteki bir miktar zayıflamayla birlikte, geçen ay yaşanan arz kesintileri sırasında petrol fiyatlarının neden daha sert yükselmediğini açıklamaya yardımcı olduğunu değerlendirdi.