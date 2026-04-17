Petrol fiyatları jeopolitik iyimserlikle geriledi

Petrol fiyatları, Lübnan ile İsrail arasında 10 günlük ateşkesin yürürlüğe girmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonunda ABD ile İran arasında görüşme yapılabileceğini söylemesinin ardından cuma günü erken işlemlerde düştü.

Brent petrol vadeli kontratları 94 sent, yani yüzde 0,95 gerileyerek varil başına 98,45 dolara indi. Batı Teksas ham petrolü ise 89 sent, yani yüzde 1,47 düşüşle 89,8 dolardan işlem gördü. Böylece dün görülen yükselişlerin bir kısmı geri verildi.

İran savaşını sona erdirmeye yönelik görüşmelerde kilit başlıklardan birine değinen Trump, Tahran’ın 20 yıldan uzun süre nükleer silaha sahip olmamayı teklif ettiğini söyledi. Trump, Beyaz Saray dışında gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtti.

Şubat sonunda başlayan savaşın ardından Hürmüz Boğazı’nın yedi haftadır kapalı olması, dünya petrol arzının yaklaşık beşte birini sekteye uğrattı. Petrol fiyatları mart ayında rekor bir yükselişle yüzde 50 artmış, ancak son dönemde yeniden varil başına 100 doların altına gerilemişti. Buna rağmen fiyatlar hafta boyunca 90 dolar bandında kalmayı sürdürdü.

Trump’ın savaşın sona erdirilmesi için aradığı barış anlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri, İsrail’in Lübnan’daki askeri operasyonu olarak öne çıktı. Reuters’a konuşan iki İranlı kaynağa göre, ABD ve İranlı müzakereciler kapsamlı bir barış anlaşması beklentisini düşürerek, çatışmalara dönüşü önleyecek geçici bir mutabakata yöneldi.

ING analistleri, Hürmüz Boğazı’nın kapanması nedeniyle günlük yaklaşık 13 milyon varillik petrol akışının sekteye uğradığını hesapladı.