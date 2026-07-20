Petrol fiyatları son 1,5 ayın zirvesine yükseldi

Petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürdü. ABD ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan yapılan petrol sevkiyatının azalması küresel arz endişelerini artırdı.

Brent petrolün eylül vadeli varil fiyatı yüzde 2,5'e yakın artışla 90 doların üzerine çıktı. Böylece Brent petrol 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Geçen hafta yüzde 15,9 yükselen Brent, nisan ayından bu yana en güçlü haftalık performansını kaydetmişti.

Orta Doğu'da çatışmalar genişliyor

Hafta sonunda bölgede gerilim daha da arttı. ABD, İran'a yönelik saldırılarında dokuzuncu geceyi tamamlarken, ABD'nin bölgedeki müttefikleri Kuveyt ve Bahreyn de İran'ın yeni saldırılar düzenlediğini bildirdi.

ING analistleri, Körfez'deki gerilimin hız kesmediğini belirterek, ABD ile İran'ın karşılıklı saldırılarının her iki taraf için de can kayıplarına yol açtığını ve gerilimin kontrol altına alınamaması halinde Körfez genelinde geniş çaplı saldırıların yeniden gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

Hürmüz Boğazı'nda tanker krizi

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki rotayı kullanmaya çalışan iki petrol tankerinin patlama sonucu kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. İran, tankerlerin ABD ordusunun yönlendirmesiyle güvenli olmayan güzergâhı kullandığını öne sürdü.

Son günlerde taraflar deniz taşımacılığı üzerindeki baskıyı artırdı. ABD, İran limanlarına yönelik deniz ablukası uyguladığını açıklarken, İran ise Hürmüz Boğazı'ndaki seyir kurallarını ihlal ettiğini öne sürdüğü gemileri hedef aldığını duyurdu.

Öte yandan Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Kumzar kentinin kuzeybatısında bir gemide yangın çıktığını bildirdi.

Petrol ihracatı ve stoklara ilişkin kaygılar büyüyor

Barclays Analisti Amarpreet Singh, önümüzdeki gün ve haftalarda çift taraflı deniz ablukalarının bölgedeki petrol ihracatını ne ölçüde etkileyeceğinin daha net görüleceğini belirtti.

Cnbc-e'nin aktardığına göre Singh, petrol piyasalarının olası arz kayıplarını hâlâ yeterince fiyatlamadığını ifade ederek, savaşın başladığı dönemin aksine küresel petrol stoklarının son beş yılın en sıkışık seviyelerinde bulunduğuna dikkat çekti.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı azaldı

LSEG verilerine göre pazar günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı bir önceki günkü sekiz gemiden dörde geriledi.

Buna karşın cuma gününden bu yana en az üç petrol ürünü tankeri ile bir Çok Büyük Ham Petrol Tankeri'nin (VLCC) boğaza girerek petrol yüklemek üzere bölgeye ulaştığı bildirildi.