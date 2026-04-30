Petrol fiyatları son 4 yılın zirvesinde: 120 dolar eşiği aşıldı

Küresel petrol piyasası, Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik risklerin etkisiyle sert bir yükseliş kaydetti. ABD’nin İran’a yönelik askeri seçenekleri gündemine aldığına dair haberler, halihazırda kırılgan olan arz dengesini daha da zorladı.

Brent petrol, yüzde 4,5 artışla 124,7 dolar seviyesine yükselirken, ABD tipi ham petrol (WTI) 109 doların üzerine çıktı. Son yükselişle birlikte petrol fiyatları üst üste dördüncü ayı da artışla kapatmaya hazırlanıyor. Fiyatlar, 15 Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

"Son yılların en büyük enerji kesintisi"

Krizin odağında, küresel enerji arzının yaklaşık yüzde 20’sinin taşındığı Hürmüz Boğazı bulunuyor.

İran’ın boğazdaki sevkiyatı büyük ölçüde durdurması ve ABD’nin İran limanlarına uyguladığı blokaj, piyasada ciddi bir arz şoku yarattı.

Cnbc-E'de yer alan habere göre analistler, mevcut durumun “son yılların en büyük enerji kesintisi” olabileceğini vurguluyor.

Trump’a askeri brifing

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik olası hava saldırılarını içeren planlar hakkında brifing alması bekleniyor. Bu hamlenin amacı, İran’ı yeniden nükleer müzakere masasına çekmek olarak değerlendiriliyor. Ancak piyasa, bu ihtimali gerilimin daha da tırmanacağı şeklinde fiyatlıyor.

“İyimserlik bitti, gerçek başladı”

ING analistleri piyasadaki dönüşümü şu sözlerle özetledi:

“Petrol piyasası aşırı iyimserlikten, Körfez’deki gerçek arz kesintisi gerçeğine geçti.”

IG analisti Tony Sycamore ise kısa vadede çözüm ihtimalinin zayıf olduğunu belirtti ve “İran krizinde yakın vadede çözüm ya da Hürmüz’ün yeniden açılması pek olası görünmüyor” diye konuştu.

OPEC+ artışı yetersiz kalabilir

Piyasaların gözü OPEC+ toplantısına çevrildi.

Grubun üretimi günlük yaklaşık 188 bin varil artırması bekleniyor. Ancak bu artışın, savaş kaynaklı arz kaybını telafi etmekte yetersiz kalabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC’ten ayrılması, kartelin fiyatları kontrol etme gücünü zayıflatabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.