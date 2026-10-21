Petrol fiyatları tırmanıyor: Arz kesintisi endişesi büyüyor

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Orta Doğu'da artan güvenlik riskleri, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Kızıldeniz'de deniz taşımacılığına yönelik tehditler ve Suudi Arabistan'daki petrol tesislerinin hedef alındığı yönündeki iddialar, petrol fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,78 artışla varil başına 109,64 dolara yükseldi. ABD ham petrolü (WTI) de yüzde 0,78 değer kazanarak 98,58 dolara çıktı.

Tankerlere yönelik saldırılar yayılıyor

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde deniz mayınına çarpan bir süper tankerde yangın çıktığını bildirdi. Gemi takip şirketi Kpler'in verilerine göre, iki haftalık dönemde en az 18 gemiye yönelik saldırı rapor edildi.

LSEG analistleri, tanker saldırılarının Hürmüz Boğazı'nın ötesine geçerek Umman Körfezi'ne kadar yayıldığına dikkati çekti. Saldırıların, Körfez dışındaki yüklemeleri ve bölgedeki petrol sevkiyatını destekleyen gemiden gemiye transferleri de tehdit ettiği belirtildi.

Bu gelişmeler, Orta Doğu'dan yapılan petrol sevkiyatlarında aksama yaşanabileceği endişelerini güçlendirdi.

Husilerden Suudi Arabistan'daki tesislere saldırı iddiası

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'da Aramco'nun Yanbu tesisini, Şeybe petrol sahasını ve Riyad ile Abha havalimanlarını hedef aldıklarını öne sürdü.

Öte yandan, Yemen'de hükümet güçlerine yönelik Husi saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e yükseldiği bildirildi. Bölgedeki çatışmaların genişleme ihtimali, enerji piyasalarında arz güvenliğine ilişkin riskleri artırıyor.

Petrol fiyatları önceki seansta gerilemişti

Petrol fiyatları, İran Cumhurbaşkanı'nın Tahran'da Pakistan Genelkurmay Başkanı ile arabuluculuk girişimlerini görüşmesinin ardından önceki işlem gününde düşüş kaydetmişti.

Brent petrol, salı gününü yüzde 0,69 gerileyerek varil başına 108,79 dolardan tamamladı. Ancak fiyatlar, aynı seansta 111,99 dolara çıkarak beş ayın en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de dizel üretimini artırma hazırlığı

ABD Enerji Bakanlığı yetkilileri, dizel yakıt sıkıntısının fiyatları yükseltmesi üzerine küresel ölçekte rafinerilerle yakıt üretimini artırmak için çalıştıklarını açıkladı.

Diğer taraftan Reuters'ın anketine katılan sekiz analist, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının 16 Ekim'de sona eren haftada yaklaşık 800 bin varil azaldığını tahmin etti.

Orta Doğu'daki arz risklerinin yanı sıra ABD petrol stoklarına ilişkin beklentiler ve yakıt üretimini artırmaya yönelik adımların, önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının seyrinde etkili olması bekleniyor.