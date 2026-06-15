Petrol fiyatları üç ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD Başkanı Donald Trump ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Garibabadi'nin, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini yeniden başlatmak üzere ilk anlaşmaya vardıklarını duyurması, petrol fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirdi.

Haftanın ilk işlem gününde jeopolitik risk priminin hızla ortadan kalkmasıyla birlikte, ham petrol fiyatları mart ayından bu yana en düşük seviyelerini gördü.

Brent ve Batı Teksas petrolü çakıldı

Cuma günü yaşanan yüzde 3'lük düşüşün ardından, barış ilanının resmiyet kazanmasıyla pazartesi sabahı satışlar daha da derinleşti:

Brent Petrol: Londra ICE vadeli işlemlerde Ağustos vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,7 (4,08 dolar) sert düşüşle 83,25 dolara kadar geriledi.

Batı Teksas Petrolü (WTI): ABD hafif petrolü ise yüzde 5,1 (4,35 dolar) değer kaybederek 80,53 dolara indi. Her iki mukavele de böylece 10 Mart'tan bu yana en düşük seviyelerini test etmiş oldu.

Tarihi imza cuma günü İsviçre'de atılıyor

Arabuluculuk rolünü üstlenen Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın Cuma günü İsviçre'de resmi bir mutabakat zaptı imzalayacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın tamamen "ücretsiz ve kısıtlamasız" açılacağını ve İran limanlarına uygulanan ABD deniz ablukasının sonlandırılacağını ilan etti. İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansına göre taslak plan, Hürmüz Boğazı'nın 30 gün içinde tamamen trafiğe açılmasını öngörüyor.

Uzmanlar ne diyor?

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yaşanan sert düşüşü şu sözlerle yorumladı:

"Savaş nedeniyle ham petrole yüklenen jeopolitik risk primi, traderların petrol akışının yeniden başlayacağını fiyatlamasıyla çok agresif bir şekilde ortadan kalkıyor."

Commonwealth Bank of Australia Emtia Stratejisti Vivek Dhar ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın savaş öncesi seviyenin yüzde 60-70'ine ulaşmasının bile küresel piyasalarda arz fazlası beklentisini yeniden doğuracağını ve Brent petrolün yıl sonuna kadar 80 dolara kadar geri çekilebileceğini belirtti.

Cnbc-e'nin aktardığına göre uzmanlar, enerji fiyatlarındaki bu sert düşüşün küresel enflasyon baskısını hafifleteceğini ve aylardır yüksek enerji maliyetleriyle boğuşan ithalatçı ekonomilere derin bir nefes aldıracağını öngörüyor.