Petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı

Haftanın ilk işlem gününde Brent petrolün varil fiyatı 47 sent yükselerek 72,46 dolara, ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise 83 sent artışla 70,06 dolara çıktı.

Fiyatlardaki yükselişte, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin yeniden yavaşlaması etkili oldu.

Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden arttı

Geçen hafta ABD ile İran arasında varılan geçici barış anlaşmasının ardından petrol sevkiyatları hız kazanmıştı. Ancak perşembe gününden itibaren boğazdaki gemilere yönelik saldırıların yeniden başlaması, enerji arzına ilişkin endişeleri tekrar gündeme taşıdı.

Katar bağlantılı bir petrol tankerinin hedef alınması, ateşkes sonrasında yaşanan en ciddi güvenlik ihlallerinden biri olarak değerlendirildi.

Arz endişesi fiyatları destekliyor

Cnbc-e'nin aktardığına göre ING analistleri, enerji akışındaki toparlanmanın piyasanın temel gündemi olmaya devam ettiğini belirterek, arzın beklenenden daha yavaş normale dönmesi halinde petrol fiyatlarında güçlü yükselişler görülebileceği uyarısında bulundu.

ANZ analistleri ise Basra Körfezi'nden petrol arzının hızla eski seviyelerine döneceği yönündeki beklentilerin yeniden gözden geçirildiğini ifade etti.

Aramco yüklemelere yeniden başladı

Suudi Arabistan'ın enerji şirketi Aramco, yaklaşık dört aylık aranın ardından Ras Tanura terminalinden ham petrol sevkiyatına yeniden başladı.

Öte yandan şirkete ait bir helikopterin hafta sonunda terminal yakınlarında düşmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen petrol yüklemelerinin kesintisiz sürdüğü bildirildi.